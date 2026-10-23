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Právníkem s vysokou školou AI? Tak to neděláte dobře, varuje úřad

Lukáš Hron
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Redakce s využitím AI (Gemini)

Může být užitečným pomocníkem, ale ne vždy je její využití ku prospěchu věci. Formulace vytvořené pomocí AI mohou obsahovat zavádějící či smyšlené informace, upozornil Český telekomunikační úřad. V praxi se totiž stále častěji setkává s podáními, která podatelé vytvořili s pomocí umělé inteligence. Odborná právní vyjádření nejsou přitom nutná, problém stačí popsat vlastními slovy.

„ČTÚ si je vědom toho, že pro podatele není vždy jednoduché formulovat problém, jehož řešení se u ČTÚ domáhají, ani se orientovat v příslušných právních předpisech a jejich konkrétních ustanoveních,“ podotkl úřad v říjnové monitorovací zprávě.

Snaze podatelů poskytnout pokud možno odborně koncipované podání sice rozumí, upozornil nicméně, že využití nástrojů umělé inteligence nemusí dané věci vůbec prospět. Ve své praxi se v takových podáních setkává nejen s nepřesnými, ale i se smyšlenými informacemi.

„Jakkoli může být nástroj umělé inteligence vítaným pomocníkem pro základní orientaci v dané problematice a pomoc při stylistickém zpracování podání, nezřídka tazatelům předkládá i informace, které mohou být neúplné, nepřesné, nebo zcela smyšlené,“ informoval s tím, že využití AI není při sepisování podání potřeba.

Úřad totiž nelpí na odborných právních vyjádřeních, není potřeba ani citovat konkrétní právní předpisy. Upozornil naopak, že není výjimkou, kdy AI cituje již neúčinná, či dokonce neexistující zákonná ustanovení. Žádná „AI odbornost“ či citace nejsou podle ČTÚ pro posouzení podání nutné. Podatelům naopak doporučil, aby se neostýchali daný problém popsat vlastními slovy. A především podání formulovat srozumitelně.

V praxi se totiž setkává s podáními, která se vyznačují nadměrným rozsahem poskytnutého textu či mechanickým opakováním popisu skutkového stavu. Výjimkou nejsou ani odkazy. Taková podání jsou však naopak ku škodě.

„Časová a odborná náročnost spojená s analýzou a vyhodnocením takto uměle vytvořeného textu mohou značně ztížit a prodloužit dobu šetření dané záležitosti ze strany ČTÚ a v konečném důsledku pak oddálit i poskytnutí skutečné pomoci podateli,“ varuje úřad s tím, že podatelé se nemusejí obávat, že by jimi sepsané podání nebylo v případě nějakých nejasností úřadem řešeno.

Nazná-li úřad, že podání obsahuje neúplné či nepřesné informace, vyzve podatele k dodatečnému zaslání požadovaných podkladů či informací. Přílišná stručnost či jednoduchost podání tedy není důvodem k neprošetření dané záležitosti.

V případě, že si podatel není jistý, jak své podání formulovat či jaké informace v něm uvést, může využít některý z elektronických formulářů na webových stránkách ePortálu ČTÚ. K dispozici jsou i formulář pro zaslání dotazu, stížnosti či podnětu. Najde zde i formulář pro odstranění vad podání, pokud by úřadu již odeslané podání potřeboval jakkoli doplnit.

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