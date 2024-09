Operátoři zapínají neomezená data. Morava se dál potýká s výpadky signálu

Operátor Vodafone nabízí všem zákazníkům (tedy nejen těm v povodněmi zasažených oblastech) do čtvrteční půlnoci služby zdarma. „Kontakt s rodinou a přáteli je v náročných časech důležitý. Chceme naše zákazníky a zákaznice podpořit, a proto ke všem měsíčním tarifům, které ještě nejsou datově neomezené, dáváme zdarma neomezená data na příští dny,“ stojí v tiskovém vyjádření Vodafonu.

„Ti, kdo mají předplacenou kartu, nyní zdarma dostanou balíček 1 GB dat. Společně se vše zvládne snáz. Ráda bych upřímně poděkovala všem, kdo pomáhají a pracují na omezení škod a řešení následků,“ říká Violeta Luca, generální ředitelka společnosti Vodafone Czech Republic.

Stejně tak vychází vstříc zákazníkům i T-Mobile. „Vzhledem k aktuální situaci, kdy je pro vás naprosto zásadní zůstat ve spojení nejen s blízkými, ale i kvůli aktuálním informacím, poskytneme od dnešních 18 hodin do úterní půlnoci všem z vás, našim zákazníkům, neomezená volání a mobilní data po ČR zdarma,“ informuje operátor na svém profilu na Facebooku.

Neomezená data dostanou i zákazníci operátora O2. „Hodně z vás teď řeší náročné situace a my děláme maximum pro to, abyste mohli zůstat ve spojení se svými blízkými. Naši technici dělají vše, co je v jejich silách, aby vrátili do provozu vysílače a ústředny, které přestaly fungovat kvůli výpadkům elektřiny. I proto jsme se rozhodli v této souvislosti zapnout všem zákazníkům, kteří se nachází v zasažených oblastech, neomezená data zdarma v telefonu,“ píše na Facebooku operátor O2.

Výpadky na Moravě přetrvávají

Zatímco se operátoři potýkají s výpadky signálu na Jesenicku a Ostravsku, na severu a jihu Čech je signál s drobnými výjimkami dostupný. Na Moravě operátoři rozmístili desítky dieselových agregátů, pomáhají jim v tom hasiči. Ke generátoru u vysílače pokrývajícího zaplavený Krnov palivo dopravil vrtulník. Vyplývá to z informací firem.

„Bohužel aktuální situace technikům neumožňuje přístup k některým vysílačům. Je to životu nebezpečné a řešíme možnosti přístupu s IZS. V tento moment je kvůli přerušení dodávek elektrického proudu významná část signálu na Moravě zajištěna pouze z náhradních zdrojů energie,“ řekla ČTK mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivá.

Společnost CETIN, která provozuje mobilní sítě pro O2 a T-Mobile, obnovila provoz mobilního vysílače ve Vrbně pod Pradědem, který zajistil signál pro zaplavenou oblast Krnova. Palivo do elektrického generátoru musel na místo dopravit vrtulník. ČTK to dnes řekl mluvčí CETIN Ctibor Jappel. Palivo vynesené vrtulníkem zajistí provoz minimálně na 1,5 dne, tedy do té doby, než bude možné se na místo dostat autem nebo se obnoví dodávky elektřiny.

Vysílač poskytuje primárně služby zákazníkům O2 a T-Mobile, při volání na linku 112 pak všem bez ohledu na operátora. „Děkujeme za pomoc Hasičskému záchrannému sboru a Armádě ČR. Díky nim nám vrtulník dodal naftu pro dieselagregát zajišťující vysílač ve Vrbně pod Pradědem, který je tak opět v provozu. Pomáhá s pokrytím širšího regionu, včetně Krnova a okolí, kde je situace velmi vážná a dostupnost signálu je tam klíčová,“ uvedl Jappel.

Desítky dieselových generátorů rozmístil Vodafone, uvedl mluvčí firmy Ondřej Luštinec. „Situace se mění podle místních podmínek a dostupnosti lokalit, ale daří se nám výpadky řešit. Naši technici jsou v terénu 24 hodin denně a v intenzivní spolupráci s Hasičským záchranným sborem, který nám pomáhá svou těžkou technikou zpřístupnit jinak nedostupné oblasti,“ dodal.

Podle mluvčí O2 Veroniky Zachariášové se situace proti nedělnímu ránu zlepšuje. „Tak jak postupují práce energetiků, tak mohou postupně obnovovat provoz i technici. Už během neděle došlo k výraznému zlepšení v severních Čechách a ve východní části Jeseníků směrem k Ostravě,“ řekla ČTK.