V Polsku mohou zákazníci přehazovat GB vidlemi. A zaplatí jen drobné

To, že jsou mobilní služby v Polsku levné, je známá věc. A nic se na tom nezměnilo ani na začátku roku 2023. Přesto jsme se podívali na základní nabídku polských operátorů v rámci tarifů. Jelikož je každý trh ve své podstatě specifický, hledali jsme základní nabídky tarifů pro nové číslo, tedy nového zákazníka. V potaz jsme brali běžnou nabídku bez dalších bonusů a bez mobilního telefonu.

To je optimální pro porovnání s nabídkou v Česku. Ale v podstatě není moc co porovnávat. Tam, kde cenově začínají tarify operátorů v Česku, končí nabídky operátorů polských. Tamním specifikem jsou stále dvouleté úvazky, v rámci kterých je nabídka atraktivnější než po skončení úvazku. Ale to zákazníky trápit nemusí – využijí opět nové nabídky.

Také v mnohem menší míře tamní operátoři nabízí zcela neomezené tarify. Ty jsou v Česku běžnější. Ale opět to polské klienty tamních operátorů tížit nemusí – datové balíčky jsou extrémně štědré a zbytek služeb je obvykle neomezený. Zajímavé je, že po vyčerpání balíčku se internet nevypne, ale zpomalí na 1 Mbit/s.