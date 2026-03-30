„Průměrná rychlost dostupného připojení v naší síti poprvé překročila hranici 500 Mb/s a od začátku roku 2024 tak zrychlila 1,8krát,“ informoval Tomáš Kouřil, generální ředitel společnosti Cetin, největšího poskytovatele internetové infrastruktury v Česku.
Kromě výstavby nových optických přípojek a nákupů infrastruktury od jiných operátorů k tomu podle Cetinu přispělo i zavedení nejrychlejšího DSL tarifu. Vysoké rychlosti navíc nejsou výsadou jen měst, díky uvedeným krokům jsou dostupné i v menších obcích. Při výstavbě optického internetového připojení pomáhají i nové technologie, jako je například microtrenching. Počet pevných přípojek, kterými Cetin aktuálně disponuje, převyšuje 4,5 milionu.
Podle vyjádření mluvčího Cetinu Ctibora Jappela pro ČTK se průměrná rychlost počítá z rychlostí, které mají uživatelé na svých přípojkách maximálně k dispozici. Dodal, že zákazník, který si z nějakého důvodu objednává nižší rychlost, než je ta maximální dostupná na jeho přípojce, tak může kdykoli přejít na vyšší tarif.
Průměrná rychlost pevného připojení se od roku 2020 zvýšila téměř pětkrát. Před deseti lety, tedy v roce 2016 byl přitom průměr pouhých 25 Mb/s.
Například v roce 2021 Cetin informoval o zrychlení pevného připojení pro další více než milion přípojek. Maximální přenosová rychlost až 250 Mb/s byla tehdy dostupná téměř dvěma milionům domácností. Přibližně 90 tisíc přípojek mělo k dispozici rychlost až 1 Gb/s, 807 tisíc domácností bylo v dosahu přípojek o rychlosti až 100 Mb/s, 763 tisíc mohlo dosahovat maximálně poloviční rychlosti a 636 tisíc se muselo spokojit s maximálně 20 Mb/s.
V roce 2023 pak společnost svou nabídku rozšířila o tarif umožňující stahování i nahrávání dvojnásobnou rychlostí, než dovoloval do té doby nejvyšší tarif pro optické přípojky (1 000/500 Mb/s). V nabídce Cetinu se tak objevil dvougigabitový tarif, tedy tarif s rychlostmi 2 000 (stahování) a 1 000 (nahrávání) Mb/s.
Téměř neuvěřitelně v tomto kontextu působí zpráva z roku 2018 o víc než osminásobném navýšení maximální přenosové rychlosti. Služby Cetinu v té době využívalo 111 tisíc bytových jednotek, více než polovina z nich se tehdy dočkala nově rychlosti až 40 Mb/s. Do té doby bylo maximem jen 6 Mb/s.