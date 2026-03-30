Pevný internet dál šlape na plyn. Během roku zrychlil o pětinu

Lukáš Hron
Průměrná rychlost pevného internetu v Česku prolomila pomyslnou půlgigabitovou hranici. Loni se totiž v meziročním srovnání zvýšila o 19 % na 507 Mb/s. Před deseti lety byl přitom průměr dvacetkrát nižší.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Průměrná rychlost dostupného připojení v naší síti poprvé překročila hranici 500 Mb/s a od začátku roku 2024 tak zrychlila 1,8krát,“ informoval Tomáš Kouřil, generální ředitel společnosti Cetin, největšího poskytovatele internetové infrastruktury v Česku.

Kromě výstavby nových optických přípojek a nákupů infrastruktury od jiných operátorů k tomu podle Cetinu přispělo i zavedení nejrychlejšího DSL tarifu. Vysoké rychlosti navíc nejsou výsadou jen měst, díky uvedeným krokům jsou dostupné i v menších obcích. Při výstavbě optického internetového připojení pomáhají i nové technologie, jako je například microtrenching. Počet pevných přípojek, kterými Cetin aktuálně disponuje, převyšuje 4,5 milionu.

Podle vyjádření mluvčího Cetinu Ctibora Jappela pro ČTK se průměrná rychlost počítá z rychlostí, které mají uživatelé na svých přípojkách maximálně k dispozici. Dodal, že zákazník, který si z nějakého důvodu objednává nižší rychlost, než je ta maximální dostupná na jeho přípojce, tak může kdykoli přejít na vyšší tarif.

Průměrná dostupná rychlost v pevné síti společnosti Cetin

Průměrná rychlost pevného připojení se od roku 2020 zvýšila téměř pětkrát. Před deseti lety, tedy v roce 2016 byl přitom průměr pouhých 25 Mb/s.

Například v roce 2021 Cetin informoval o zrychlení pevného připojení pro další více než milion přípojek. Maximální přenosová rychlost až 250 Mb/s byla tehdy dostupná téměř dvěma milionům domácností. Přibližně 90 tisíc přípojek mělo k dispozici rychlost až 1 Gb/s, 807 tisíc domácností bylo v dosahu přípojek o rychlosti až 100 Mb/s, 763 tisíc mohlo dosahovat maximálně poloviční rychlosti a 636 tisíc se muselo spokojit s maximálně 20 Mb/s.

Podívejte se, jak k vám rychlý internet natáhnou v asfaltu

V roce 2023 pak společnost svou nabídku rozšířila o tarif umožňující stahování i nahrávání dvojnásobnou rychlostí, než dovoloval do té doby nejvyšší tarif pro optické přípojky (1 000/500 Mb/s). V nabídce Cetinu se tak objevil dvougigabitový tarif, tedy tarif s rychlostmi 2 000 (stahování) a 1 000 (nahrávání) Mb/s.

Téměř neuvěřitelně v tomto kontextu působí zpráva z roku 2018 o víc než osminásobném navýšení maximální přenosové rychlosti. Služby Cetinu v té době využívalo 111 tisíc bytových jednotek, více než polovina z nich se tehdy dočkala nově rychlosti až 40 Mb/s. Do té doby bylo maximem jen 6 Mb/s.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

30. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.