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Co operátoři nabízejí školákům. Jeden z tarifů má pojistku proti zruinování

Lukáš Hron
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Letní prázdniny se chýlí ke konci, děti zanedlouho opět zasednou do školních lavic. K již dříve školou povinným přibudou i tisíce nováčků. Nejen rodiče prvňáčků tak nyní řeší otázku, jak se svými ratolestmi zůstat ve spojení a vědět, kde se pohybují. A operátoři na to reagují. Třeba speciálním tarifem či časově omezenými nabídkami.

Mimoškolní aktivity, výlety se třídou či v rámci družiny a také třeba touha brzy se osamostatnit, a vyrážet tak do školy nebo se z ní vracet bez doprovodu rodičů. To je jen výčet důvodů, proč mnozí rodiče právě před zahájením školního roku přemýšlejí, jak mít přehled, kde se jejich ratolesti vyskytují. A jak s nimi v době školní docházky zůstat ve spojení. Vše samozřejmě v rámci platného školního řádu.

Jaký tarif zvolit? Nebo raději pořídit předplacenku? Smartphone, nebo obyčejný mobil? Nepostačí dětské chytré hodinky? Otázek je více než dost. U operátorů je naštěstí z čeho vybírat, v portfoliu mají totiž i služby a další produkty určené výhradně dětem a mladistvým. Každý rodič si tak jistě najde to, co nejvíce naplní jeho očekávání, co se týče vhodného tarifu i hardwaru pro potomka.

Bezplatný nástroj může rodičům i prarodičům pomoci ve chvíli, kdy tápou, zda je bezpečné publikovat konkrétní snímek. Stačí jen nahrát fotografii, kterou zvažují sdílet.

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