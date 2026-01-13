Začátek roku přinesl do Česka relativně silné mrazy a sněžení i v nížinách, které zakončila obleva s výraznou ledovkou. Vysílače mobilních sítí (BTS) jsou často umístěné tak, aby se mobilní signál šířil co nejlépe. Což však zároveň přináší vysoké nároky na odolnost techniky před vlivem počasí. V horách, na kopcích, v lese nebo na střechách domů jsou klimatické podmínky často velmi drsné.
To dokládají aktuální i archivní snímky od operátora O2, které vyobrazují technologie společnosti Cetin (Cetin provozuje mobilní síť pro operátora O2, obě firmy patří pod společnost PPF). Antény musí vydržet silnou vrstvu námrazy, nízké, ale i vysoké teploty, silný vítr, bouřky a další klimatické jevy. To samé pak platí i pro technologie, které jsou ukryté v technologických místnostech nebo buňkách – záleží na umístění vysílače.
Technologie vyžadují optimální provozní teplotu, takže v létě jsou místnosti či buňky klimatizované, v zimě pak musí být vytápěné. Venku umístěné technologie, především antény, jsou pak v zimě na vybraných místech opatřeny ochranným nástřikem, který omezuje tvoření námrazy, případně technici používají i speciální návleky.
Námraza je totiž problematická v několika směrech. Především ovlivňuje šíření signálu a také má vliv na samotnou konstrukci antén a dalších externích technologií. Těžký led může ovlivnit statiku konstrukce, s čímž se samozřejmě při stavbě musí počítat.
V zastavěných oblastech je dostupnost vysílačů vcelku dobrá i v zimě. Ale v terénu, například na horách, je to často velmi složité. Proto mají technici speciální vybavení, terénní vozy s pohonem všech kol a další speciální zimní vybavení. Operátor O2 speciálně zmiňuje, že aby se technik dostal k některým technologiím, musí vyšplhat i 30 metrů po žebříku. Což může být v létě relativně snadné, ale v zimě musí nejprve očistit každou příčku od ledu. Což je časově velmi náročné.
Operátor O2 má vysílače i na nejvyšších vrcholech pohoří České republiky: na Klínovci, na Radhošti, na Lysé hoře nebo na Pradědu. Všechny vysílače v síti a i další technologie jsou pod neustálým vzdáleným dohledem, takže v případě poruchy technici míří přesně tam, kde se problém vyskytl. V zimě to však nemusí být vůbec snadné, což dokazují fotografie.