Vůbec nejlevnější nabídku, co se týče výše měsíčního paušálu, přichystal na nový měsíc pro nováčky ve své síti T-Mobile. Vlastně jde o prodloužení platnosti dosavadního akvizičního tarifu, který se v nabídce operátora objevuje nepravidelně už od loňského roku, v minulosti však za vyšší cenu.
I v říjnu tak zájemci o tarifní služby T-Mobilu mají možnost pořídit si tarif Next Data 5 GB s 31% slevou, tedy o 150 korun levněji za pouhých 335 Kč měsíčně (standardní cena 485 Kč). Za tuto sumu mají k dispozici 150 volných minut a textovek a 5 GB dat včetně služby Pořád online (pomalé čerpání mobilních dat po vyčerpání FUP). Stále platí, že T-Mobile tuto slevu garantuje po dobu 60 měsíců. To konkurence takto striktní není.
Vodafone totiž procentní slevu, kterou nováčkům v síti dává na vybrané tarify, garantuje i nadále jako trvalou. V závislosti na výběru zákazníka může dosáhnout výše až 40 % ze standardní ceny tarifu. Ale popořadě…
Pro spořivé nováčky nabízí Vodafone slevu na svůj základní tarif Red Basic Lite. Ten přináší neomezené volání i SMS do všech sítí a k tomu 3 GB mobilních dat. Zatímco jeho běžná cena činí 567 korun, tak v říjnu je s trvalou slevou ve výši 25 % k mání jen za 429 korun. Po výše zmíněné nabídce T-Mobilu jde tudíž o druhý nejlevnější mobilní tarif, který lze u tuzemských operátorů v říjnu pořídit. Z pohledu volání a SMS je ve srovnání s ní výhodnější, v případě datové spotřeby se však zákazník, který dá přednost nabídce Vodafonu, musí ještě více uskromnit. Nebo se může poohlédnout po jiném tarifu tohoto operátora. Slevu poskytuje totiž i na řadu dalších.
Je-li pro zákazníka akceptovatelná měsíční útrata do 500 korun, pak za příplatek ve výši 70 korun získá více než trojnásobek dat. Neomezený tarif Rad Basic+ jich obsahuje 10 GB a aktuálně jej lze pořídit za 499 Kč, tedy o 29 % výhodněji než obvykle (běžná cena 697 Kč). Zmíněná procentní sleva je Vodafonem garantována opět natrvalo. Jen pro srovnání: u O2 lze za 499 korun pořídit tarif Neo Modrý, který obsahuje neomezené hovory i SMS, ale pouze 4 GB dat. Navíc na tuto cenu se zákazník dostane jen v případě, že si tarif pořídí v balíčku O2 Spolu, jinak jej vyjde na standardních 599 Kč.
Nicméně u Vodafonu lze díky aktuální akční nabídce získat za 499 korun také datově neomezený tarif. Zákazník se ovšem v jeho případě bude muset trochu uskromnit. Za uvedenou cenu totiž operátor nabízí tarif Neomezený Basic+, neomezená data tak „tečou“ rychlostí jen 4 Mb/s. Běžná cena tohoto tarifu činí 747 Kč, operátor tak na něj poskytuje slevu ve výši 34 %. Opět napořád.
Za jen padesátikorunový příplatek, tedy za částku 549 Kč měsíčně, lze však pořídit tarif Neomezený Super (běžně 870 Kč, trvalá sleva tak činí 37 %), v jehož případě přenosová rychlost dosahuje již 10 Mb/s. Tento tarif nabízel Vodafone se slevou už v září, vyšel ovšem na 699 Kč, tedy o 150 korun dráže než nyní.
Pokud se zákazník nehodlá spokojit ani s výše uvedenou přenosovou rychlostí, tak za další padesátikorunový příplatek k akční ceně v tarifní hierarchii Vodafonu nižšího tarifu lze pořídit tarif Neomezený Super+. Rychlejší neomezená data (20 Mb/s) si tak lze užívat za 599 Kč (běžně 997 Kč, trvalá sleva tak činí 40 %).
Akční, respektive akviziční nabídka je v říjnu opravdu pestrá, noví zákazníci díky tomu mají z čeho vybírat. Výjimkou je pouze O2, které láká jen na již výše zmíněnou slevu na tarif Neo Stříbrný, která je však podmíněna sloučením více služeb pod jednu fakturu.
