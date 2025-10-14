Operátoři tlačí ceny tarifů i hluboko pod pětistovku. Slevy jsou lákavé

Na říjen si tuzemští mobilní operátoři nachystali řadu atraktivních slev na vybrané tarify. Určené jsou jako obvykle pro nové zákazníky. Ti, kteří touží po neomezených datech, díky tomu nemusejí platit více než pětistovku měsíčně. Výdaje za mobilní služby lze však stlačit ještě výrazněji. To se ovšem již zákazník musí ve spotřebě dat držet na uzdě.
Vůbec nejlevnější nabídku, co se týče výše měsíčního paušálu, přichystal na nový měsíc pro nováčky ve své síti T-Mobile. Vlastně jde o prodloužení platnosti dosavadního akvizičního tarifu, který se v nabídce operátora objevuje nepravidelně už od loňského roku, v minulosti však za vyšší cenu.

I v říjnu tak zájemci o tarifní služby T-Mobilu mají možnost pořídit si tarif Next Data 5 GB s 31% slevou, tedy o 150 korun levněji za pouhých 335 Kč měsíčně (standardní cena 485 Kč). Za tuto sumu mají k dispozici 150 volných minut a textovek a 5 GB dat včetně služby Pořád online (pomalé čerpání mobilních dat po vyčerpání FUP). Stále platí, že T-Mobile tuto slevu garantuje po dobu 60 měsíců. To konkurence takto striktní není.

Vodafone totiž procentní slevu, kterou nováčkům v síti dává na vybrané tarify, garantuje i nadále jako trvalou. V závislosti na výběru zákazníka může dosáhnout výše až 40 % ze standardní ceny tarifu. Ale popořadě…

Pro spořivé nováčky nabízí Vodafone slevu na svůj základní tarif Red Basic Lite. Ten přináší neomezené volání i SMS do všech sítí a k tomu 3 GB mobilních dat. Zatímco jeho běžná cena činí 567 korun, tak v říjnu je s trvalou slevou ve výši 25 % k mání jen za 429 korun. Po výše zmíněné nabídce T-Mobilu jde tudíž o druhý nejlevnější mobilní tarif, který lze u tuzemských operátorů v říjnu pořídit. Z pohledu volání a SMS je ve srovnání s ní výhodnější, v případě datové spotřeby se však zákazník, který dá přednost nabídce Vodafonu, musí ještě více uskromnit. Nebo se může poohlédnout po jiném tarifu tohoto operátora. Slevu poskytuje totiž i na řadu dalších.

Je-li pro zákazníka akceptovatelná měsíční útrata do 500 korun, pak za příplatek ve výši 70 korun získá více než trojnásobek dat. Neomezený tarif Rad Basic+ jich obsahuje 10 GB a aktuálně jej lze pořídit za 499 Kč, tedy o 29 % výhodněji než obvykle (běžná cena 697 Kč). Zmíněná procentní sleva je Vodafonem garantována opět natrvalo. Jen pro srovnání: u O2 lze za 499 korun pořídit tarif Neo Modrý, který obsahuje neomezené hovory i SMS, ale pouze 4 GB dat. Navíc na tuto cenu se zákazník dostane jen v případě, že si tarif pořídí v balíčku O2 Spolu, jinak jej vyjde na standardních 599 Kč.

Nicméně u Vodafonu lze díky aktuální akční nabídce získat za 499 korun také datově neomezený tarif. Zákazník se ovšem v jeho případě bude muset trochu uskromnit. Za uvedenou cenu totiž operátor nabízí tarif Neomezený Basic+, neomezená data tak „tečou“ rychlostí jen 4 Mb/s. Běžná cena tohoto tarifu činí 747 Kč, operátor tak na něj poskytuje slevu ve výši 34 %. Opět napořád.

Za jen padesátikorunový příplatek, tedy za částku 549 Kč měsíčně, lze však pořídit tarif Neomezený Super (běžně 870 Kč, trvalá sleva tak činí 37 %), v jehož případě přenosová rychlost dosahuje již 10 Mb/s. Tento tarif nabízel Vodafone se slevou už v září, vyšel ovšem na 699 Kč, tedy o 150 korun dráže než nyní.

Pokud se zákazník nehodlá spokojit ani s výše uvedenou přenosovou rychlostí, tak za další padesátikorunový příplatek k akční ceně v tarifní hierarchii Vodafonu nižšího tarifu lze pořídit tarif Neomezený Super+. Rychlejší neomezená data (20 Mb/s) si tak lze užívat za 599 Kč (běžně 997 Kč, trvalá sleva tak činí 40 %).

Akční, respektive akviziční nabídka je v říjnu opravdu pestrá, noví zákazníci díky tomu mají z čeho vybírat. Výjimkou je pouze O2, které láká jen na již výše zmíněnou slevu na tarif Neo Stříbrný, která je však podmíněna sloučením více služeb pod jednu fakturu.

