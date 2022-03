Operátoři nechtějí říkat: nejsou, nemáme. Chtějí od výrobců mobilů záruky

Mobilní telefon jako nedostatkové zboží, to je většinou docela výjimečná záležitost. S nedostatkem se výrobci občas setkávají v počátku při uvedení nového modelu na trh, kdy ještě výroba nemusí být najeta na plnou kapacitu, zato poptávka nadšených zájemců je vysoká.

Taková situace se ovšem vždy časem uklidní. Jenže pandemie koronaviru silně narušila dodavatelsko-odběratelské řetězce a výpadky ve výrobě čipů způsobily, že se nedostatkovým zbožím staly mnohé telefony i v průběhu svého života, kdy k tomu téměř nikdy nedochází.

Zaznamenat jsme to mohli loni například u oblíbených modelů Samsung řady A52 – některé modely byly skutečně nedostatkové a Samsung to nakonec řešil uvedením upraveného modelu A52s s jiným čipsetem. Alespoň někteří operátoři tak podle všeho začali po výrobcích mobilních telefonů požadovat záruky, že nasmlouvané telefony jsou skutečně schopni dodat.

Patrick Power, manažer výroby čínské společnosti TCL, prozradil pro magazín Mobile World Daily, že operátoři při jednání o dodávkách jako jednu z prvních věcí vyžadují důkazy o tom, že má výrobce zajištěny dodávky důležitých čipů.

„Na pozadí pracujeme intenzivně na tom, abychom našim zákazníkům z řad mobilních operátorů dovedli nabídnout telefony, které mají dodávky čipů jisto jistě zajištěné,“ prohlásil Patrick Power. Vyjádření dalších výrobců článek v Mobile World Daily neobsahuje, takže není jisté, jak rozšířená praxe ohledně záruk je. Power mluvil specificky o evropských operátorech. Zeptali jsme se tedy těch českých, jak na tom ohledně vyžadování případných záruk jsou.

„Nic takového jsme neřešili. Máme s výrobci mobilních telefonů standardní obchodní vztahy,“ popřel vyžadování výjimečných záruk nad rámec běžných kontraktů Ondřej Luštinec z tiskového oddělení českého Vodafonu.

O2 má v tomto ohledu přístup vlastně ještě benevolentnější. „V tuto chvíli společnost O2 po svých dodavatelích nevyžaduje žádné závazné záruky. Dostupnost řešíme, ale ani my se výpadkům ne vždy vyhneme,“ naznačila Kateřina Neumannová z tiskového oddělení O2, že operátor možné výpady bere prostě jako realitu dnešních dní.

Důvodem, proč O2 záruky nevyžaduje, je snaha mít pro zákazníky co nejširší nabídku. „Chceme zákazníkům poskytovat co nejširší nabídku zařízení a nechceme je ochudit o některé zajímavé modely, které do portfolia přidáváme i s vědomím, že je jejich zásoba omezená. Úspěšným příkladem mohou být Vánoce 2021, kdy jsme rozšířili portfolio kampaňových modelů. Díky tomu jsme nabízeli různorodé spektrum zařízení a snížili tak riziko, že by si zákazník z nabízených telefonů nevybral,“ popsala Neumannová strategii firmy.

České zastoupení operátora T-Mobile na náš dotaz neodpovědělo. Právě u T-Mobilu jsou ovšem dodávky telefonů nejvíce z českých operátorů navázány na mateřskou skupinu Deutsche Telekom a strategie by se v tomto ohledu lišit mohla. Že čeští operátoři po výrobcích záruky jinak nevyžadují, je jinak poměrně logické – český trh je z hlediska Evropy relativně malý a operátoři tak musí svým způsobem o dodávky nejvíce žádaných přístrojů trochu bojovat.