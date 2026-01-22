Operátor vypíná mobilní aplikaci Můj Vodafone ke konci ledna 2026. Co dál?

Ivana Vaňkátová
  13:17
Éra původní mobilní samoobsluhy od Vodafonu definitivně končí. Operátor oznámil, že k 31. lednu 2026 ukončí provoz své starší aplikace Můj Vodafone. Uživatelům doporučuje aplikaci z telefonů smazat a nahradit ji novým nástrojem s názvem Můj Vodafone+, který přináší modernější prostředí i věrnostní program.
Fotogalerie3

Mobilní aplikace Můj Vodafone+ | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Pokud stále používáte původní aplikaci Můj Vodafone, máte už jen několik dní na to, abyste si zvykli na její nástupkyni. Vodafone po několikaměsíčním souběžném provozu obou platforem přistupuje k finálnímu kroku.

Důvodem k ukončení je technologický posun. Zatímco starší aplikace vznikala ve spolupráci s externími dodavateli, novinka Můj Vodafone+ je kompletně interním dílem operátora. Vývoj trval přes rok, podílelo se na něm pět mezinárodních týmů a investice se vyšplhaly do desítek milionů korun. Výsledkem má být rychlejší a bezpečnější prostředí, které lépe reaguje na individuální potřeby zákazníků.

Mobil (ilustrační foto)

Co přináší nová aplikace Můj Vodafone+

Hlavní změnou je tzv. dashboard, tedy úvodní obrazovka, která se dynamicky mění podle toho, jaké služby využíváte. Zákazník s předplacenou kartou uvidí hned po spuštění stav kreditu, zatímco uživatel pevného internetu či televize získá rychlý přístup k vyúčtování nebo technické podpoře.

Další novinky v aplikaci:

  • Vodafone Happy: Nový věrnostní program, který nabízí slevy od partnerů, soutěže nebo kolo štěstí o ceny.
  • Chytřejší chatbot TOBi: Využívá umělou inteligenci pro efektivnější řešení dotazů, například k vysvětlení položek ve faktuře.
  • Biometrické zabezpečení: Přihlašování pomocí obličeje (Face ID) nebo otisku prstu zůstává standardem, doplněno o dvoufázové ověření.
  • Lepší správa dat: Používání aplikace nečerpá data z vašeho balíčku, a to ani v zahraničí.
Ilustrační fotografie

Jak přejít na Můj Vodafone+?

Pro uživatele se z hlediska přístupu nic nemění. Do nové aplikace se přihlásíte stejnými údaji (e-mail a heslo), které jste používali v původní verzi nebo v internetové samoobsluze na webu. Aplikace vyžaduje operační systém iOS 15.1 a vyšší, u Androidu je to verze 8 a novější.

Vodafone doporučuje po instalaci nové verze tu starou z telefonu odinstalovat, aby nedocházelo k záměně ikon a zbytečnému zabírání místa v paměti zařízení.

