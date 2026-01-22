Pokud stále používáte původní aplikaci Můj Vodafone, máte už jen několik dní na to, abyste si zvykli na její nástupkyni. Vodafone po několikaměsíčním souběžném provozu obou platforem přistupuje k finálnímu kroku.
Důvodem k ukončení je technologický posun. Zatímco starší aplikace vznikala ve spolupráci s externími dodavateli, novinka Můj Vodafone+ je kompletně interním dílem operátora. Vývoj trval přes rok, podílelo se na něm pět mezinárodních týmů a investice se vyšplhaly do desítek milionů korun. Výsledkem má být rychlejší a bezpečnější prostředí, které lépe reaguje na individuální potřeby zákazníků.
Co přináší nová aplikace Můj Vodafone+
Hlavní změnou je tzv. dashboard, tedy úvodní obrazovka, která se dynamicky mění podle toho, jaké služby využíváte. Zákazník s předplacenou kartou uvidí hned po spuštění stav kreditu, zatímco uživatel pevného internetu či televize získá rychlý přístup k vyúčtování nebo technické podpoře.
Další novinky v aplikaci:
- Vodafone Happy: Nový věrnostní program, který nabízí slevy od partnerů, soutěže nebo kolo štěstí o ceny.
- Chytřejší chatbot TOBi: Využívá umělou inteligenci pro efektivnější řešení dotazů, například k vysvětlení položek ve faktuře.
- Biometrické zabezpečení: Přihlašování pomocí obličeje (Face ID) nebo otisku prstu zůstává standardem, doplněno o dvoufázové ověření.
- Lepší správa dat: Používání aplikace nečerpá data z vašeho balíčku, a to ani v zahraničí.
Jak přejít na Můj Vodafone+?
Pro uživatele se z hlediska přístupu nic nemění. Do nové aplikace se přihlásíte stejnými údaji (e-mail a heslo), které jste používali v původní verzi nebo v internetové samoobsluze na webu. Aplikace vyžaduje operační systém iOS 15.1 a vyšší, u Androidu je to verze 8 a novější.
Vodafone doporučuje po instalaci nové verze tu starou z telefonu odinstalovat, aby nedocházelo k záměně ikon a zbytečnému zabírání místa v paměti zařízení.