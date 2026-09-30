Patrně každý se s nějakou takovou zprávou již setkal. Informuje třeba o nezaplacené pokutě, nedoplatku cla či nedoručené zásilce s nutností změny doručovací adresy. Všechny mají společné pozadí: jde o aktivitu kyberšmejdů. A to za jediným účelem, snaží se zmocnit vašich financí. V mnoha případech byli úspěšní, jen v Česku jdou podle policejních statistik jimi způsobené škody do stovek milionů korun.
Už loni se proto v O2 zrodila Alenka, fiktivní postava senilní babičky vytvořená umělou inteligencí. Důvěřivá seniorka Alenka Ostrouhalová z Tábora se zaměřila na podvodníky na telefonu. A to úspěšně. Z reálných hovorů následně vznikly spoty, které měly pomoci lidem rozpoznat varovné signály a pochopit, jak triky útočníků skutečně fungují. A nově mohou být v kontaktu s Alenkou i koncoví zákazníci O2.
Operátor si k tomu vybral jednu z nejrozšířenějších komunikačních platforem. Řeč je o aplikaci WhatsApp, kterou používá nejen 81 % dospělé populace v Česku, ale především podle statistik Českého statistického úřadu i víc než polovina lidí ve věku 65 až 74 let. Tedy skupina patřící mezi ty nejohroženější, co se útoků kyberšmejdů týče. Na Alenku, která umí nejen odhalit nejčastější druhy kyberšmejdů, ale i poradit, jak se jim bránit, se může obrátit ovšem kdokoliv. A to zdarma.
Dostupná je na telefonním čísle 720 002 002. Tedy na čísle, na které mohou zákazníci O2 již od poloviny roku 2023 zasílat formou SMS podezřelé příchozí textovky, které následně v O2 zpracovává oddělení Bezpečnosti. Whatsappová komunikace je nadstavbou této již víc než tři roky fungující služby.
Na uvedené číslo lze po jeho přidání do kontaktů na WhatsAppu zaslat jak zkopírovaný obsah podezřelé zprávy (SMS, e-mail, chat), tak její screenshot, PDF dokument či hlasovou zprávu (nicméně hlasové hovory podporovány nejsou). Umělá inteligence zanalyzuje obsah a dá uživateli zpětnou vazbu. A to i třeba formou hlasové zprávy s humorem vlastním senilní Alence. Vybrané podvody navíc předává bezpečnostními týmu O2 Security, operátor tak může danou informaci využít při ochraně dalších uživatelů.