Do prodejny operátora si raději vezměte svědka, radí ČTÚ

Úřad v srpnové monitorovací zprávě v této souvislosti upozorňuje, že v případě smluv o poskytování služeb elektronických komunikací, které jsou uzavřeny na kamenných pobočkách poskytovatelů, nemá právo spotřebitel na lhůtu 14 dnů pro odstoupení. Ta se vztahuje pouze na distanční uzavření smlouvy, tedy na smlouvy uzavřené na dálku například prostřednictvím internetu či přes telefon

„Pokud tedy spotřebitel až následně zjistí, že se skutečné parametry dodávané služby, včetně ceny, liší od toho, na čem se s prodejcem operátora na pobočce ústně dohodl, nelze bohužel práva na odstoupení využít,“ vysvětlil ČTÚ s tím, že to ovšem neznamená, že nemá dotyčný možnost se bránit. Nicméně uplatnění prostředků ochrany může být v takových případech i poměrně komplikované. A to především z důvodu, že osobní jednání na pobočce se žádným způsobem nezaznamenává.

„V případě jednání ‚mezi čtyřma očima‘ může vzrůst riziko užití nekalé obchodní praktiky ze strany prodejce, byť ke sporům ohledně obsahu uzavírané smlouvy může dojít i bez nekalého úmyslu, vinou nedorozumění,“ podotkl úřad.

Nekalé praktiky může ČTÚ postihovat ve veřejnoprávní rovině a v přestupkovém řízení, mimo to je i zmocněn, aby v rovině soukromoprávní rozhodoval případné spory o podmínky sjednané mezi zákazníkem a zástupcem operátora na pobočce či o skutečný obsah smlouvy.

„Je však třeba upozornit, že v případě obou typů řízení je vždy nutné důkazy spolehlivě prokázat skutkový stav. V dané souvislosti proto ČTÚ spotřebitelům doporučuje jednání na pobočkách poskytovatelů nepodcenit a předem se na ně připravit,“ uvedl úřad s tím, že je nutné si především ujasnit, s jakým konkrétním požadavkem na pobočku poskytovatele služeb míří.

V případě, že by se jednání se zástupcem operátora vyvinulo v obchodní nabídku, by pak spotřebitelé měli pečlivě zvážit, zda je pro ně nabízená služba či zařízení relevantní. Úřad podotýká, že průběh ústního jednání je mnohdy obtížně prokazatelný. Doporučuje proto, aby se spotřebitelé neostýchali požádat o asistenci při jednání někoho z rodiny či přátel, kdo by v případě jakéhokoli sporu mohl tvrzení spotřebitele dosvědčit.

Setká-li se spotřebitel při osobním jednání na kamenné pobočce operátora s vulgárním či neurvalým jednáním prodejce, pak by se měl se stížností obrátit přímo na nadřízeného dotyčného či ji podat přímo samotnému poskytovateli.