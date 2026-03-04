Zákazníci rozhodli o nejrychlejším internetu v Česku. Operátor má trofeje

Autor:
  14:04
Hned dvě trofeje převzali na barcelonském veletrhu MWC zástupci mobilního operátora O2 od společnosti Ookla. Ocenění za kvalitu své mobilní sítě za druhé pololetí 2025 získal operátor na základě stovek tisíc reálných testů mobilního připojení prostřednictvím aplikace Speedtest.
Fotogalerie4

Ookla trofeje | foto: Ookla

Data z aplikace Speedtest ukazují, jak mobilní síť funguje v každodenním používání. Tedy při streamování videa, práci s webem či stahování velkých souborů. O2 získalo za druhé pololetí 2025 ocenění za Nejrychlejší 5G síť v Česku a zároveň Nejlepší mobilní síť v Česku.

„Toto dvojité ocenění potvrzuje, že dlouhodobé investice do modernizace sítě přinášejí zákazníkům skutečně nejlepší zážitek z mobilního připojení. Nejde jen o samotnou rychlost, ale o celkovou kvalitu služby – od rychlého načítání webu až po plynulé streamování videa,“ uvedl technologický ředitel O2 Jan Hruška.

V kategorii Nejrychlejší 5G síť dosáhlo O2 podle analýzy společnosti Ookla hodnoty Speed Score 51,84. Speed Score vychází z kombinace několika metrik – rychlosti stahování a odesílání dat i latence. Díky tomu poskytuje komplexní pohled na výkon mobilní sítě v reálných podmínkách.

Nejrychlejší 5G v Česku podle nezávislého hodnocení společnosti Ookla

Hodnota, které O2 dosáhlo, byla nejvyšší mezi tuzemskými operátory: druhý T-Mobile dosáhl hodnoty 48,37, třetí Vodafone pak 34,07. Mediánová rychlost stahování v 5G síti O2 dosahovala v druhém loňském pololetí 144,25 Mb/s, v případě nahrávání to bylo 31,30 Mb/s (T-Mobile 133,30 a 27,30 Mb/s, Vodafone 59,37 a 17,25 Mb/s).

„Speed Score společnosti Ookla vychází z testů, které uživatelé spouštějí přímo ve svých telefonech. Aplikace běží v popředí zařízení, takže dokáže připojení vytížit naplno a zachytit skutečný maximální výkon sítě. Právě proto jde o jedno z nejrelevantnějších měření reálné zkušenosti zákazníků,“ doplnil Hruška.

Nejlepší mobilní síť v Česku podle nezávislého hodnocení společnosti Ookla

O2 kromě toho získalo ocenění i za Nejlepší mobilní síť v Česku. Operátor v indexu Speedtest Connectivity Score, který hodnotí celkovou kvalitu připojení a kombinuje rychlost připojení, latenci, kvalitu prohlížení webu a kvalitu streamování videa, dosáhl hodnoty 82,60. O2 dodalo, že právě tyto každodenní scénáře tvoří polovinu výsledného skóre a poskytují realistický pohled na uživatelskou zkušenost. Pro upřesnění, konkurenční operátoři dosáhli hodnot 81,66 (T-Mobile) a 74,97 (Vodafone).

„Dnes lidé používají mobilní internet především pro práci s webem, sociální sítě nebo sledování videa. Proto je důležité hodnotit nejen maximální rychlost, ale celkovou kvalitu připojení při těchto aktivitách. V tomto komplexním pohledu naše síť dlouhodobě dosahuje špičkových výsledků,“ dodal Hruška.

Kvalitu sítě O2 ocenily i další nezávislé metodiky

Nejlepšího celkového výsledku mezi mobilními operátory v České republice za rok 2025 dosáhlo O2 i podle veřejně dostupného ročního Barometru mobilního internetu společnosti nPerf. Na základě testů provedených na webu nPerf na zařízeních kompatibilních se 4G dosáhl operátor O2 96 608 nPerf bodů. Konkurenci předčil ve všech oblastech s výjimkou kvality surfování po webu, kde jej o pár desetin procentního bodu přeskočil T-Mobile.

Kvalitu sítě O2 dlouhodobě oceňují i samotní zákazníci. Podle výzkumu agentury Ipsos ji hodnotí jako technologicky nejvyspělejší, s nejlepším 5G a nejlepším pokrytím na českém trhu. O2 dodalo, že podobně hovoří i průzkumy společnosti Kantar. Podle nich zákazníci hodnotí O2 mezi operátory nejlépe, a to jak v otázce kvalitní 5G sítě, tak dobrého pokrytí.

Podle Hrušky výsledky napříč různými nezávislými metodikami ukazují, že síť O2 patří dlouhodobě mezi technologické lídry na českém trhu. „Kombinace technologických dat a dlouhodobé zákaznické zkušenosti je nejlepším potvrzením kvality mobilní sítě,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Je oranžový a všichni ho chtějí. Kdo nemá fejkový iPhone, jako by nebyl

Hotwav napodobenina iPhonu

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Na technologickém veletrhu v Barceloně byl i letos k vidění trend, který propojoval celou řadu výrobců mobilů. Letos se všichni rozhodli, že budou mít napodobeninu nejnovějšího iPhonu s...

Největší překvapení. Promakaný telefon zastínil všechny věhlasné značky

Koncept modulárního telefonu Tecno

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Tecno na veletrhu v Barceloně předvedla koncept modulárního smartphonu v té asi nejpokročilejší formě, jakou jsme kdy viděli. Jde sice jen o prototyp, ale nabízí široké možnosti, jak si...

Trapas, nebo geniální tah? Xiaomi překvapilo novým doplňkem k iPhonu

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Nové příslušenství k iPhonu jsme na konferenci značky Xiaomi upřímně nečekali. Výrobce majitelům iPhonů nabídne tenkou powerbanku s bezdrátovým nabíjením – i v oblíbené oranžové barvě. Je...

Tak skvělý displej jsme ještě neviděli. Překonává i panely prémiových značek

Prototyp smartphonu TCL s OLED Nxtpaper displejem

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už několik let vsází značka TCL především na smartphony a tablety s displejem s vlastní Nxtpaper technologií. Panely zajišťují díky antireflexní úpravě skvělou čitelnost za všech podmínek. Dosud ale...

To se nečekalo. Má jeden z nejlepších foťáků na trhu a šokuje i cenou

Motorola Razr Fold

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Skládačky obvykle nemají zdaleka tak dobré foťáky jako klasické smartphony. Nová Motorola Razr Fold však pronikla mezi ty nejlepší přístroje na trhu. Jenže zároveň si za kvalitu nechá výrobce...

Největší překvapení. Promakaný telefon zastínil všechny věhlasné značky

Koncept modulárního telefonu Tecno

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Tecno na veletrhu v Barceloně předvedla koncept modulárního smartphonu v té asi nejpokročilejší formě, jakou jsme kdy viděli. Jde sice jen o prototyp, ale nabízí široké možnosti, jak si...

4. března 2026  8:46

Tento prcek vidí jako Predátor. Překvapí i velikostí baterie

Ulefone Armor 20T Pro

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Kompaktní model značky Ulefone nás na veletrhu MWC zaujal několika prvky výbavy. Malý a odolný telefon nabídne termokameru a překvapivě velkou baterii. Navíc není ani nijak výrazně drahý.

4. března 2026

Je to budoucnost lidstva? Roboti budou vylézat z mobilů a sledovat nás

Humanoidní robot Honor

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Umělá inteligence proniká do chytrých telefonů čím dál výrazněji a zdá se, že v blízké budoucnosti může změnit podstatu těchto zařízení. Prototyp smartphonu představený na veletrhu MWC v Barceloně...

3. března 2026  14:31

Deutsche Telekom vymaže v Evropě zbývající bílá místa. Má řešení

ilustrační snímek

Takzvaná bílá místa, tedy lokality bez pokrytí mobilním signálem, netrápí pouze tuzemské operátory. Místa, kde nelze využít mobilní data, jsou i jinde v Evropě. Německá skupina Deutsche Telekom hodlá...

3. března 2026  11:52

Tento ohebný smartphone je nejtenčí na světě a funguje i pod vodou

Honor Magic V6

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Honor představil v Barceloně nový smartphone Magic V6. Špičkový model s ohebným displejem opět v řadě ohledů posouvá hranice. Je opět tenčí, má skvělou výdrž baterie a přitom všem by měl být velmi...

3. března 2026  8:10

Je oranžový a všichni ho chtějí. Kdo nemá fejkový iPhone, jako by nebyl

Hotwav napodobenina iPhonu

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Na technologickém veletrhu v Barceloně byl i letos k vidění trend, který propojoval celou řadu výrobců mobilů. Letos se všichni rozhodli, že budou mít napodobeninu nejnovějšího iPhonu s...

3. března 2026

To je v dnešní době šok. Nový levný iPhone oproti předchůdci o dost zlevnil

Apple iPhone 17e

Apple představil novou generaci svého cenově dostupnějšího iPhonu. Model 17e přímo navazuje na loňský typ 16e, oproti němu ovšem přináší výrazná vylepšení. Startovní cena telefonu přitom zůstala na...

2. března 2026  16:38

Tak skvělý displej jsme ještě neviděli. Překonává i panely prémiových značek

Prototyp smartphonu TCL s OLED Nxtpaper displejem

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už několik let vsází značka TCL především na smartphony a tablety s displejem s vlastní Nxtpaper technologií. Panely zajišťují díky antireflexní úpravě skvělou čitelnost za všech podmínek. Dosud ale...

2. března 2026  14:04

Trapas, nebo geniální tah? Xiaomi překvapilo novým doplňkem k iPhonu

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Nové příslušenství k iPhonu jsme na konferenci značky Xiaomi upřímně nečekali. Výrobce majitelům iPhonů nabídne tenkou powerbanku s bezdrátovým nabíjením – i v oblíbené oranžové barvě. Je...

2. března 2026  8:10

To se nečekalo. Má jeden z nejlepších foťáků na trhu a šokuje i cenou

Motorola Razr Fold

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Skládačky obvykle nemají zdaleka tak dobré foťáky jako klasické smartphony. Nová Motorola Razr Fold však pronikla mezi ty nejlepší přístroje na trhu. Jenže zároveň si za kvalitu nechá výrobce...

2. března 2026

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Češi uvěznění v Zálivu nezůstanou na mobilu bez dat. Operátoři je dávají zdarma

Vozidla čekají na křižovatce v Dubaji. V pozadí mrakodrap Burdž Chalífa. (1....

Operátor T-Mobile má v zemích Perského zálivu zhruba 3 800 zákazníků, O2 a Vodafone počet klientů v oblasti neuvádí. Mnoho z nich se nemůže vrátit do Česka, protože letecká spojení jsou zrušená a...

1. března 2026  18:07,  aktualizováno  19:21

Tak moc chtěl být iPhonem, že se mu přizpůsobil i číslem. Má víc funkcí

Xiaomi 17

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Xiaomi na český trh uvádí kompaktní novinku s číslem 17. Podle výbavy, názvu i ceny je naprosto jasné, komu chce s novým smartphonem konkurovat. Nepochybně potěší třeba kvalitní telefoto senzor nebo...

1. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.