O2 zrychluje internet i tam, kde není optika. Cena je pak překvapením

Lukáš Hron
Operátor O2 rozšířil nabídku pevného internetu. Nový tarif přináší rychlost až 500 Mb/s pro přípojky v místech, kde zatím není k dispozici optika. Rychlejšího připojení se dočkají stovky tisíc domácností. Cena zůstává beze změny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tarif Internet Max 500 je alternativní vysokorychlostní připojení pro domácnosti, které není zatím možné připojit na optiku. Rychlosti až 500 Mb/s pro stahování a 100 Mb/s pro nahrávání jsou dostupné pro stovky tisíc domácností. Dočkají se tak dvojnásobného navýšení dosavadní maximální dostupné rychlosti VDSL připojení.

Nový internetový tarif O2 využívá modernizovanou technologii VDSL bonding spojující dvě metalické linky o rychlosti 250 Mb/s. O následné sloučení rychlostí z obou linek se postará nová generace terminátoru.

„Technologie VDSL stále patří mezi nejrozšířenější způsoby, kterými jsou Češi připojeni k internetu, a proto má tato inovace výrazný dopad. Na dvojnásobnou rychlost teď může přejít téměř 700 tisíc domácností,“ informoval ředitel fixních služeb v O2 Martin Čejka.

Zákazníci operátora mohou tarif Internet Max 500 aktivovat v aplikaci Moje O2, noví si ho pak pořídí na webu O2. Stávající zákazníci se nemusejí bát žádného zvýšení měsíčních nákladů, tarify Max totiž za jednotnou cenu zajišťují vždy nejvyšší dostupnou rychlost na dané adrese. Pokud tedy operátor vylepší síť, tak zákazník může bez příplatku přejít na vyšší rychlost.

I za nový tarif přinášející dvojnásobnou rychlost připojení si tak operátor naúčtuje standardních 599 korun měsíčně. Ze začátku navíc zákazníci ušetří, O2 totiž po prvních šest měsíců nabízí službu za zvýhodněných 399 Kč/měsíc. Další stokorunu měsíčně lze uspořit po spojení internetu s dalšími službami do balíčku O2 spolu.

Stejně jako u dosavadních tarifů Internet Max je součástí i toho nového tarifní plán Oneplay k internetu (víc než 40 TV kanálů, chytré funkce jako přetáčení či nahrávání, každý měsíc výběr pěti titulů z videotéky s víc než 2 000 filmy a seriály). Také Internet Max 500 je chráněn službou O2 Security, která odhalí podvodné či zavirované stránky, automaticky chrání všechna připojená zařízení a díky rodičovské kontrole pomůže i s filtrováním nevhodného obsahu pro děti.

6. prosince 2025

