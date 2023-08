O2 má nové neomezené tarify pro mládež. Jako jediné nechalo levný tarif

Základní studentský tarif O2 se jmenuje You 3 GB a stojí 299 korun měsíčně. Je to zároveň poslední takto levný studentský tarif na trhu (studium u O2 není podmínkou pořízení). U T-Mobilu stojí nejlevnější 480 korun a u Vodafonu, který portfolio studentských tarifů obměnil v minulých dnech, se začíná na částce 487 korun.

Nejlevnější tarif u T-Mobile obsahuje 10 GB dat a u Vodafonu je dokonce s neomezenými daty, i když s velmi omezenou rychlostí. Ale ne každý to potřebuje a u T-Mobile a Vodafonu už prostě není na výběr levnější alternativa. V tomto směru má O2 nabídku nejpestřejší.

V nabídce totiž zůstává i druhý tarif s datovým balíčkem, konkrétně 10GB, jako má základní tarif T-Mobile. Shodné jsou i další parametry s neomezeným voláním a SMS. Nabídka O2 je však o něco dražší, měsíčně zákazník zaplatí 499 korun. O2 pak u obou základních tarifů nabízí svoji službu Data naplno. U nejlevnějšího na jeden den v měsíci, u You 10 GB pak na pět dnů v měsíci umožňuje zapnutí neomezených dat na 24 hodin.

Úplně nové jsou dva studentské tarify s neomezenými daty. V levnější variantě s omezenou přenosovou rychlostí 20 Mb/s, u dražšího bez omezení. Jmenují se You Neomezená data a You Neomezená data 5G. Ono 5G v názvu indikuje, že maximální rychlost je omezená jen technologickým stropem samotné sítě. Do 5G se přihlásí i zákazníci s nižším tarifem, ale přenosovou rychlost budou mít omezenou. Pět dní v měsíci si však zákazníci mohou neomezenou rychlost odemknout na 24 hodin. U nejdražšího tarifu je cokoliv takového zbytečné.

O2 tarify You pro mládež srpen 2023

Levnější tarif stojí měsíčně 699, dražší 899 korun. Shodně mají i neomezené volání a SMS. Zajímavým bonusem je 12 měsíců bezplatného sledování O2 TV, HBO a HBO Max.

Podobné tarify má i konkurence. T-Mobile má základní neomezený tarif za 700 korun měsíčně. Přenosová rychlost je nižší – 10 Mb/s, ale prvních 15 GB je bez zpomalení. Dražší alternativa vyjde na 905 korun měsíčně, ceny jsou tedy s O2 takřka stejné, parametry taktéž. T-Mobile jako bonus dává slevy tisíc nebo dva tisíce na telefon.

Vodafone má dnes studentské tarify výhradně s neomezenými daty. Nejlevnější stojí jen 487 korun, ale maximální přenosová rychlost 4 Mb/s je dost nízká. Druhý tarif v nabídce má přenosovou rychlost omezenou na 20 Mb/s a třetí je bez omezení. Ceny jsou nižší než u konkurence, zákazník měsíčně zaplatí 657 a 857 korun. Jako bonus přidává Vodafone k těmto dvěma tarifům i možnost pořízení sluchátek AirPods za korunu.

Přestože se podmínky u operátorů drobně liší, tak studentské tarify jsou určené pro studenty do určitého věku. Konkrétně O2 však žádné potvrzení o studiu nevyžaduje, limitem je pouze věk 6 až 26 let.