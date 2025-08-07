O2 mělo další výpadek sítě. Podle operátora šlo o krátké zakolísání služeb

Lukáš Hron
  10:53aktualizováno  11:24
Operátor O2 se od čtvrtečních ranních hodin potýkal s dalším výpadkem mobilních služeb. Stovky zákazníků hlásily problémy s mobilními daty, voláním i SMS. Nejčastěji z Prahy, Brna, Českých Budějovic či Zlína. Čtvrteční výpadek sítě O2 však postihl celou republiku. A to jen pár dní po masivním pondělním výpadku, který dopadl na zhruba třetinu zákazníků O2.
Výpadek operátora O2 7. srpna 2025

Výpadek operátora O2 7. srpna 2025 | foto: Vypadky24

Problémy s mobilními službami O2 hlásili zákazníci operátora od čtvrtečního rána, první výpadky sítě zaznamenali před devátou hodinou ranní. Nejčastěji se potýkali s nefunkčními daty, hlásili však i problémy s voláním. A to po celé republice. Podle operátora šlo o krátkodobý výpadek v délce pár minut.

„Malá část zákazníků dnes ráno zaznamenala krátké zakolísání mobilních služeb, které trvalo několik minut. Jednalo se o projev prací na nápravných opatřeních v reakci na pondělní zhoršenou dostupnost našich služeb,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz Petra Javornická z tiskového oddělení O2.

Krátce po jedenácté hodině dopoledne jsou podle vyjádření operátora O2 jeho mobilní služby po celé republice již plně funkční. V případě, že se zákazník i nadále potýká s výpadky sítě, standardně operátoři doporučují příslušné zařízení restartovat.

V pondělí postihl síť O2 masivní výpadek. Datové a hlasové služby byly nedostupné zhruba tři hodiny. Problémy hlásili zákazníci z celé republiky. Podle informací ČTK pondělní výpadek postihl zhruba třetinu z více než pěti milionů zákazníků O2. Hlavní příčinou byla softwarová chyba v centrální části sítě operátora.

O2 mělo masivní výpadek. Operátor teď nabízí zákazníkům kompenzaci

Jako kompenzaci dalo O2 všem zákazníkům, ať už se jich výpadek dotkl přímo, či nepřímo, poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup mobilního telefonu nebo jakéhokoli příslušenství v prodejnách či e-shopu.

