Dvojnásobnou rychlost pevného internetu přes optiku, než bylo do té doby obvyklé, nabízí Vodafone už od konce dubna. Tarif Internet Ultra+ Lite s rychlostí stahování 2 Gb/s je díky modernizaci pevné sítě dostupný pro víc než 600 tisíc přípojek. Počet tuzemských domácností a firem, které mohou takto rychlý internet využívat, však od té doby výrazně vzrostl. Stejně rychlé připojení totiž do svých nabídek zahrnuli i konkurenční operátoři, tedy O2 a T-Mobile. A to za stejně lákavou cenu. Tedy až na O2…

U tohoto operátora se totiž na akčních 299 korun měsíčně, tedy cenu, kterou si nyní účtují Vodafone i T-Mobile, dá dostat pouze v případě splnění jedné podmínky. Tou je pořízení tarifu Internet Optický 2000 v balíčku O2 Spolu. V opačném případě si totiž O2 za svůj nově nejrychlejší optický internet účtuje 399 Kč měsíčně. To je o stokorunu více, než v prvních měsících užívání služby žádá konkurence. U všech operátorů totiž akční cena platí po omezenou dobu.

Nicméně i z tohoto pohledu panuje v nabídkách aktuálně nejrychlejšího tuzemského pevného připojení rozdíl. Zatímco Vodafone oněch 299 korun měsíčně garantuje po dobu jednoho roku od aktivace tarifu, tak zákazníci O2 i T-Mobilu se z nízké ceny mohou radovat pouze polovinu této doby. Tedy „jen“ šest měsíců. Zde má tedy jasnou výhodu Vodafone. Výhodu, která však nemusí být nikterak rozhodující, pokud v dané lokalitě není pevný internet, respektive optické připojení tohoto operátora dostupné.

Rozdíly panují ovšem i v případě standardních cen. Vodafone a T-Mobile shodně avizují, že po uplynutí výše uvedených období, po která u nich platí akční ceny, si budou účtovat standardních 699 korun měsíčně. Nicméně O2 bude po vypršení lhůty platnosti akční ceny oproti konkurenci o dvě stokoruny dražší. Jeho tarif Internet Optický 2000 od O2 totiž poté vyjde na standardních 899 Kč.

V jednom však mají O2 s T-Mobilem oproti Vodafonu navrch. Všichni tři operátoři sice shodně nabízejí maximální rychlost stahování 2 Gb/s, ovšem v rychlosti odesílání se už rozcházejí. Zde výrazně tratí „průkopník“ dvougigabitového připojení v Česku. Vodafone totiž u svého tarifu Internet Ultra+ Lite nabídne nahrávání jen rychlostí 400 Mb/s. Tedy 2,5násobně nižší než konkurence, u níž je zákazníkům k dispozici gigabitová rychlost nahrávání. Vše je však opět relativní, záleží opět na tom, má-li zákazník možnost výběru z více poskytovatelů. Tedy který z mobilních operátorů v dané lokalitě, kde se zákazník nachází, nehledě na výhody toho či onoho poskytovatele reálně nabízí své internetové služby.

Ke všem výše uvedeným cenám je také nutné připočíst cenu za pronájem modemu. Nebo splátku. Třeba T-Mobile ke svému tarifu Fiber Internet 2000 pronajme modem od 50 korun měsíčně. To je částka, za kterou je prémiový modem dostupný menším domácnostem. Kromě toho operátor nabízí službu Magenta Wi-Fi, která za 109 korun měsíčně obsahuje modem a mesh zařízení pro stabilní připojení v každém koutě. V případě Vodafonu je za pronájem jím nabízeného modemu nutné počítat navíc se 120 korunami měsíčně. U O2 je pak nutné počítat s tím, že potřebný modem se stává majetkem zákazníka. Optic Box, tedy modem určený pro optický tarif s rychlostí 2 Gb/s, lze pořídit buď na měsíční splátky (99 Kč) měsíčně, nebo jej zakoupit. Cena činí 5 940 Kč.