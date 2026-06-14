Nabídky jsou v obou případech omezené časově, obecně na letní měsíce. U obou operátorů akce končí s posledním prázdninovým dnem.
O2 v létě zdvojnásobí počet neomezených dní
V rámci standardní nabídky mohou zákazníci O2 využít v závislosti na tarifu maximálně pět dnů Dat naplno, až pět dnů tak mohou po dobu 24 hodin datovat zcela neomezeně. Už od 8. června však v rámci letošní letní akce získají každý letní měsíc dvakrát tolik dnů neomezeného internetu s plnou 5G rychlostí. Tedy až deset. Ve svých tarifech je mohou využívat až do 31. srpna.
„Léto patří zážitkům, cestování a sdílení momentů s blízkými. Chceme, aby zákazníci byli naplno online ve chvílích, kdy to potřebují – při navigaci na cestách, streamování videí na festivalu nebo třeba na chatě, když chtějí dětem pustit pohádku,“ uvedla ředitelka mobilních služeb O2 Silvia Cieslarová.
Nadále platí standardní postup, jak si Data naplno aktivovat. Zákazník si je spustí v aplikaci Moje O2, a to zdarma kdykoli, tedy kterýkoli den v týdnu podle své potřeby. Bonusové dny najde v aplikaci zobrazené jako dárek. Připomeňme, že čerpání dat, která má zákazník k dispozici v rámci jím využívaného tarifu, se po dobu využívání Dat naplno pozastaví.
O2 si pro své zákazníky na léto přichystalo i soutěž. Zavede je na rozhledny po celém Česku, které slouží zároveň jako vysílače. Soutěžit o hodnotné ceny mohou zákazníci O2 až do 15. srpna.
Vodafone přidá bonus ke každé službě
Neomezená data během léta si budou moci užít i zákazníci Vodafonu, tedy konkrétně ti využívající některý z tarifů s FUP. Exkluzivní letní benefity operátor integroval přímo do svého věrnostního programu, tedy Vodafone Happy v rámci aplikace Můj Vodafone+. Právě v něm si budou moci zákazníci operátora po dobu tří měsíců, tedy v červnu, červenci a srpnu, aktivovat benefity na míru.
Neschází mezi nimi ani neomezená data. Ta získají zákazníci využívající tarify s datovým limitem. Neomezených dat si budou moci po aktivaci užívat po dobu celého jednoho týdne. Odměnu lze aktivovat pouze jednou v daném měsíci. Stejná podmínka, tedy aktivace 1× za měsíc, platí i pro ostatní dárky odpovídající využívaným službám daného zákazníka.
Využívá-li datově neomezený tarif, tak si každý z uvedených měsíců může odemknout maximální neomezenou rychlost. Předplacenkáři si mohou jednou měsíčně aktivovat neomezená data na den nebo volné minuty volání do všech sítí, a to 20 minut pro Vodafone předplacené karty či 30 minut v případě Oskarty.
Pro zákazníky s prémiovými tarify (Premium 5G / Black) je pak připravena dotace na nákup nového zařízení, v tomto případě je využitelná pouze jednou za letošní letní kampaň. To platí i pro filmový či tematický balíček Cinema, Sport nebo Family, který zákazníci s digitální televizí Vodafone TV a Vodafone TV+ získají na první měsíc zcela zdarma.
Letní bonus si Vodafone přichystal i pro tarify pro děti nebo mladé. Od 8. června je pro ně ve věrnostním programu Vodafone Happy v aplikaci Můj Vodafone+ dostupný speciální Letní balíček, který až do konce prázdnin přináší neomezená data pro tarify s datovým limitem či neomezenou rychlost pro všechny neomezené tarify #jetovtobě. Balíček si lze aktivovat třikrát vždy na celý měsíc. Ke každé nové aktivaci jednoho z tarifů pro děti a mladé navíc Vodafone přidá až do vyprodání zásob jeden chytrý lokátor Samsung, Apple nebo Epico, a to za pouhou jednu korunu.