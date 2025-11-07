O2 si pro své zákazníky o letošních Vánocích připravil vybrané 5G telefony, tablety nebo chytré příslušenství jen za jednu korunu. Zbytek ceny daného zařízení totiž doplatí v 36 měsíčních splátkách, a to bez navýšení. Operátor navíc na vybraná zařízení poskytuje slevy ve výši několika tisíc korun.
Tak třeba špičkový Samsung Galaxy S24 je díky pětitisícové slevě k mání jen za 10 989 korun, Redmi Note 14 pak po odečtení slevy ve výši 2 tisíce korun pouze za 4 489 Kč. O šest set korun je levnější třeba i Redmi 15C (3 498 Kč). Každý ze zmíněných smartphonů si stejně jako další zařízení z nabídky lze odnést po zaplacení pouhé jedné koruny. Zbytek částky zákazník doplatí v 36 měsíčních splátkách bez navýšení.
Za stejných podmínek si lze od O2 odnést třeba i tablet Lenovo Idea Tab 11 5G, na který dává operátor vánoční slevu ve výši 1 000 Kč. Pokud zákazník nechce využít možnosti jeho pořízení na splátky, tak může částku 4 489 Kč zaplatit jednorázově. Slevu ve výši až jednoho tisíce korun dá operátor i na chytré příslušenství, v nabídce jsou lokalizační čip O2 tab, sluchátka O2 pods+ či reproduktor O2 beam+.
Operátor si přichystal i speciální balíčky tří chytrých zařízení za dostupnou cenu. Balíček obsahující vždy jeden z výše uvedených telefonů, tablet Lenovo a O2 tag si lze od operátora odnést za tři koruny a zbytek částky se opět rozloží do 36 měsíčních splátek bez navýšení.
Vánoční nabídku včetně všech slevových kuponů a výhod, která je platná do 4. ledna 2026 (nebo do vyprodání zásob), najdou zákazníci O2 v aplikaci Moje O2 či na e-shopu operátora.
Speciální nabídku mohou využít i členové Unity, tedy exkluzivního světa výhod skupiny PPF. Nově totiž stačí mít službu pouze u jedné ze společností, tedy buď O2, nebo Air Bank. Pro členy Unity je připravena dodatečná tisícikorunová sleva na Smart TV Hisense Pro 55". Tento televizor tak pořídí jen za 9 960 Kč. S výraznou slevou získají v O2 prodejně třeba i ochrannou fólii WG Premium Phone (99 Kč namísto 499 Kč).