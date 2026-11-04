Stejně jako loni stačí u O2 i letos pouhá jedna koruna, aby jeho zákazníci mohli odejít s vybraným hardwarem. Zbytek ceny daného zařízení pak opět doplatí v 36 měsíčních splátkách bez navýšení. Nabídka je široká, kromě smartphonů s podporou 5G včetně nejmodernější 5G+ sítě, kterou O2 jako první operátor v Česku spustil pro komerční využití, zahrnuje například také tablety, sluchátka, powerbanky či chytré hodinky.
Operátor navíc na vybraná zařízení, a to včetně O2 chytrého příslušenství, poskytuje v aplikaci Moje O2 slevy. Ty v závislosti na zařízení dosahují výše až několika tisíc korun. S výraznou slevou tak lze pořídit i smartphony Xiaomi, Motorola či Samsung.
Třeba Xiaomi Redmi Note 17 tak namísto 7 689 korun vyjde jen na 5 799 Kč, tedy o téměř 1 900 korun levněji. Model Redmi 17 pak na 4 801 Kč, na stejnou částku vyjde i Motorola G67. Největším lákadlem bude ovšem fanouškovský samsung, tedy model Galaxy S26 FE. V aplikaci Moje O2 lze pořídit za pouhých 14 799 korun, což je o téměř pět tisíc levněji než běžně (standardní prodejní cena u O2 činí 19 689 Kč).
I zmíněné smartphony lze pořídit na splátky, stačí tedy úvodní platba ve výši jedné koruny a zbytek následně doplatit v pravidelných měsíčních splátkách. Možnost splátek bez navýšení se vztahuje i na vrcholný iPhone 18 Pro, ovšem v jeho případě již akontace činí 16 989 Kč.
Zákazníci O2 Spolu budou moci navíc od 5. listopadu namísto pravidelné měsíční slevy využít jednorázovou slevu až 4 800 Kč na nový telefon. Půjde o součet slev za následujících 24 měsíců. Pokud této možnosti využijí třeba při pořízení Xiaomi Redmi 17 či Motoroly G67, pak je daný smartphone vyjde na pouhou jednu korunu.
Letošní vánoční kampaň operátora navazuje na jarní remake nostalgické reklamy z dob Eurotelu. Průlety českou krajinou tentokrát získaly zimní podobu. V závěru vánočního spotu O2 se navíc objeví odkaz na již kultovní vánoční reklamu Kofoly, která je neodmyslitelnou součástí českých Vánoc už od roku 2003.
Operátor totiž ve spolupráci s Kofolou přichystal pro své zákazníky limitovanou vánoční edici plechovky tohoto československého kolového nápoje. Vyzvednout zdarma si ji mohou v O2 prodejně, potřebný kupón najdou v aplikaci Moje O2.