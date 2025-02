O2 mění tarify, ceny zůstávají. Tablet či jiné zařízení teď připojíte zdarma

Na první pohled je změna v tarifech O2 spíš jen kosmetická. Z jmen tarifů zmizelo znaménko +, takže to jsou nyní jen tarify Neo. Je jich stále pět: Neo Modrý, Neo Bronzový, Neo Stříbrný, Neo Zlatý a Neo Platinový. Parametry tarifů se nemění, takže první dva jsou s datovými balíčky, tři zbylé s neomezenými daty.

Podrobnosti najdete na obrázku níže a pro porovnání přikládáme i obrázek původních tarifů, které se jmenují Neo+. Zůstávají i termínová zvýhodnění datových přenosů, tedy tři nebo pět dnů v měsíci s neomezenými daty pro tarif Neo Modrý a Neo Bronzový a pět dnů v měsíci zrychlení na plnou rychlost u tarifů Neo Stříbrný a Neo Zlatý. Tyto dva tarify totiž mají přenosovou rychlost omezenou na 10 nebo 20 Mbps, pouze nejvyšší tarif Neo Platinový má neomezená data plnou rychlostí.

Tarify O2 Neo 2025, platné od 10.3. 2025

Co je tedy novinkou, aby operátor tarify změnil? Tou nejpodstatnější změnou z pohledu zákazníka je služba Connect, která je automatickou složkou všech nových tarifů. V principu to znamená sdílení dat pro další zařízení. A možnosti jsou široké: tablety, chytré hodinky, kamery, fotopasti, a tak dále. Podstatné je, že pro jedno zařízení je služba zdarma, takže třeba s tabletem lze sdílet data bez dalšího poplatku. Pokud jde o tarif s neomezenými daty, tak je to vlastně další zařízení s neomezenými daty.

Původní tarify Neo+ platné od 1. 6. 2023 do 9.3. 2025

Připojit lze ještě další dvě zařízení, pak se však za každé platí měsíčně 99 korun. U operátora je nutné si pro další zařízení objednat SIM nebo eSIM. Dříve se za každé připojené zařízení platilo 99 korun, takže nyní první poplatek za jedno zařízení odpadá.

Druhým bonusem nových tarifů Neo je služba Security, za kterou se doposud také platilo, byla na vyžádání za 39 korun měsíčně u mobilů a 59 korun měsíčně u pevného internetu s výjimkou nejvyššího tarifu. Nyní bude zdarma pro mobilní i pevný internet a bude automatickou součástí nových tarifů.

Služby Connect a Security platí za stejných podmínek i u tarifů pro mladé O2 You.

Operátor také zjednodušil nabídku cenového zvýhodnění Spolu. Nyní stačí pro slevu jen dvě služby, ale podmínkou je, že jednou je mobilní tarif a druhou pevný internet nebo televize (od března O2 spouští novou televizi pod názvem Oneplay, což je sloučení O2 TV a služby Voyo od televize Nova). Slevy v případě tarifů jsou od 100 do 200 korun měsíčně, celkové úspory pak jsou logicky vyšší s narůstajícím počtem služeb v rámci Spolu.

Při dvou službách lze počítat s měsíční úsporou 200 až 300 korun, při třech to může být 300 až 400 korun. Další peníze pak lze ušetřit při využití další služby Unity, což však vyžaduje mít účet u Air Bank.

Nové tarify Neo lze objednávat od 10. března, stávající zákazníci na ně budou postupně převedeni. A samozřejmě dopředu o této změně dostanou informaci.

Konkurenční Vodafone má v případě tarifů s neomezenými daty o něco levnější nabídku, startují na 697 Kč měsíčně. Ale v případě tohoto nejnižšího neomezeného tarifu je přenosová rychlost omezená na 4 Mbps, to je v dnešní době už v podstatě nepoužitelná rychlost. Další tarif pak má rychlost omezenou na 20 Mbps s cenou 997 Kč měsíčně a zcela neomezený vyjde na 1 307 Kč měsíčně. U tarifů s omezenou přenosovou rychlostí nabízí Vodafone stejně jako O2 zvýšení rychlosti na maximum, a to vždy pětkrát za měsíc.

T-Mobile také u některých tarifů s neomezeným objemem dat omezuje přenosovou rychlost. Buď na 10 nebo na 15 Mbps, ale prvních 20 nebo 30 přenesených GB je v plné rychlosti. Ceny jsou 945 a 1 085 Kč měsíčně. Zcela neomezený datový provoz pak vyjde měsíčně na 1 385 korun.