O2 načas zlevnilo 10GB tarif. Slevu však garantuje nastálo

Od úterý 22. listopadu mohou zákazníci, kteří se poohlížejí po službách O2, získat větší datový objem za méně peněz. Operátor totiž svou letošní vánoční nabídku rozšířil o časově omezenou slevu na tarif Free+ Bronzový, tedy tarif s neomezenými hovory i SMS a 10 GB mobilních dat. Ten standardně vyjde na 699 korun, nicméně až do 31. prosince jej lze výhradně online (přes web operátora) pořídit o 150 korun levněji.

Vyjde tak na 549 korun. Tedy na částku, za níž je standardně k dostání základní neomezený tarif Free+ Modrý obsahující 3 GB dat. Noví zákazníci tak mají možnost získat za cenu „modrého“ tarifu víc než třikrát větší objem mobilních dat. Tuto nízkou cenu navíc operátor garantuje nastálo.

Zákazníci k tarifu získají i další letošní vánoční bonus, a sice tisícikorunový voucher, který lze využít na vybrané produkty z nabídky O2. Navíc, pokud si tarif pořídí do středy 30. listopadu, tak získají rovnou dva slevové vouchery. Operátor se totiž v rámci letošního Black Friday, tedy černého pátku, rozhodl tyto slevové vouchery zdvojnásobit. Nejen noví, ale i stálí zákazníci tak do konce listopadu získají za každou službu hned dva slevové vouchery namísto jednoho. Najdou je v mobilní aplikaci Moje O2, a to v benefitním programu O2 Radosti.

„Pokud se třeba nakupující rozmýšlel, jestli koupit o tisíc korun levněji telefon, anebo prémiová sluchátka O2 pods+, nemusí už váhat. Se slevou může teď koupit obojí,“ vysvětlil Václav Dostál, který má v O2 na starosti prodej mobilních telefonů a dalších zařízení.