Zákazníci mohou pomocí Smart Boxu nově jednoduše oddělit chytrou elektroniku od osobních a pracovních zařízení. Aby chytrá zařízení fungovala a bylo je možné ovládat, vyžaduje to právě připojení k wi-fi síti. Uživatel však často netuší, jaká data daná vychytávka odesílá a s jakými servery komunikuje. Všanc tak dává i citlivá osobní data.
Právě tomu má dedikovaná wi-fi siť Smart Boxu určená výhradně pro IoT zařízení zabránit. V případě zranitelnosti či napadení některého z připojených zařízení k této samostatné síti totiž zařízení připojená k hlavní (domácí) či návštěvnické síti zůstávají v bezpečí. Připojením chytrých zařízení k samostatné wi-fi zákazník zvyšuje bezpečnost celé domácí sítě. Rizika nejsou jen hypotetická.
Řešení je vhodné pro domácnosti využívajcí:
„V posledních letech bezpečnostní experti popsali případy některých robotických vysavačů, které odesílaly data mimo domácí síť nebo byly závislé na komunikaci se vzdálenými servery i po dokončení úvodního nastavení. V poslední době se pozornost zaměřila také na chytré televizory a rozsah informací, které mohou zjišťovat o domácí síti a připojených zařízeních,“ upozornil operátor s tím, že proto dává smysl chytrou elektroniku preventivně oddělit od telefonů a počítačů, na kterých lidé pracují s osobními, pracovními nebo finančními údaji.
„Nejde o to, odkud zařízení pochází. Rozhodující je, že běžný uživatel často neví, jak komunikuje se světem. Chytré světýlko nebo zásuvka za pár desítek nebo stovek korun by neměly mít stejný přístup do domácí sítě jako pracovní notebook, telefon nebo počítač s citlivými daty,“ upozornil manažer pro domácí wi-fi a vývoj Smart Boxu v O2 Miloslav Mikulčík s tím, že samostatná IoT wi-fi je jednoduché preventivní opatření pomáhající zvýšit bezpečnost celé domácnosti.
Nová funkce je dostupná zákazníkům se Smart Boxem 3. generace, a to zdarma. Zapnout si ji mohou v aplikaci Moje O2 v sekci Služby, kde si vyberou svůj Smart Box. V detailu wi-fi pak stačí zapnout wi-fi pro Smart Home, nastavit si název sítě a heslo a poté k této síti připojit chytrá zařízení, která chce zákazník mít oddělená od hlavní wi-fi sítě.