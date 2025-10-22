Zhruba 1,7 milionu Čechů má podle průzkumu nízký tzv. index digitálního zdraví, což znamená, že tráví s mobilním telefonem výrazně víc času, než je optimální. Lidé s velmi nízkým digitálním zdravím tráví na mobilu průměrně šest hodin a 15 minut denně, tedy o 10 minut více než v roce 2024. Do této kategorie spadá okolo čtyř procent Čechů.
„Výzkum ukázal i to, že 80 procent tzv. mileniálů (lidí ve věku 29 až 44 let) a 75 procent generace Z usíná s mobilem. Vidíme, že technologie se staly neodmyslitelnou součástí našich životů. Problém není v tom, že je používáme, ale v tom, jak je používáme. Mladí lidé čím dál častěji zažívají pocity viny, úzkosti a vyčerpání spojené s nadměrným časem online,“ uvedla manažerka značky O2 Andrea Břežná Závišková.
Dvě třetiny (68 %) mladých lidí (generace Z) podle ní uvedlo, že na mobilu někdy ztrácí pojem o čase a 46 % se cítí provinile, když tráví na mobilu hodně času. Ovšem paradoxně jen 58 % z nich aktivně využívá nástroje pro správu digitálního času.
Ke zlepšení digitálního zdraví odborníci také doporučují:
Společnost O2 proto od loňska nabízí možnost otestovat si své digitální zdraví v aplikaci Moje O2 nebo na speciální webové stránce. Test si tak může udělat kdokoli, tedy nejen zákazník tohoto operátora. Zájemci v testu najdou sadu otázek, které provedou základními oblastmi digitálního zdraví. Po vyplnění se dozví, jak jsou na tom ve srovnání s průměrem české populace i svými vrstevníky.
Letos operátor spustil sedmidenní výzvu zaměřenou na zlepšení digitálního zdraví. Každý den se věnuje jednomu konkrétnímu tématu – od spánku, sociálních sítí nebo bezpečnosti v online světě až po vztahy nebo péči o tělo. Po každém dni následuje krátké shrnutí s doporučeními a po dokončení celé výzvy získají uživatelé individuální analýzu spolu s praktickými tipy.
Kromě toho O2 zákazníkům nově přináší konkrétní nástroj, který jim může se zlepšením digitálního zdraví pomoci. Jde o prémiové předplatné aplikace Elin.AI na dva měsíce zdarma. Tato aplikace je zaměřena na podporu duševního zdraví, pomoci má i ze zdravějším používáním technologií.
Podle zakladatele Elin.AI Jana Romportla její umělá inteligence pomáhá uživatelům zvládat úzkosti a negativní pocity při používání sociálních sítí, rozvíjet zdravější návyky v digitálním prostoru nebo i získat podporu a pochopení bez odsuzování
„Nově také pomáhá vyrovnávat se s obsahem na Instagramu, který může způsobovat stres nebo FoMo (Fear of Missing Out, tedy strach ze zmeškání – pozn. redakce),“ dodal Romportl s tím, že jejím cílem je posílit uživatele, aby technologie ovládali oni, ne naopak. Na rozdíl od běžných AI chatbotů má totiž zabudované bezpečnostní mechanismy, které brání vzniku závislosti.