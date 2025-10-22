Češi u mobilu tráví nadmíru času. Digitální zdraví si může otestovat kdokoli

  14:31
Tři hodiny a deset minut. To je průměrný čas, který Češi denně tráví na mobilním telefonu. Optimálně by to podle respondentů zapojených do průzkumu výzkumné agentury NMS Market Research pro operátora O2 mělo být o zhruba hodinu méně. Ovšem třeba mladí lidé do 28 let (generace Z) tráví na mobilu v průměru téměř pět hodin denně.
Zhruba 1,7 milionu Čechů má podle průzkumu nízký tzv. index digitálního zdraví, což znamená, že tráví s mobilním telefonem výrazně víc času, než je optimální. Lidé s velmi nízkým digitálním zdravím tráví na mobilu průměrně šest hodin a 15 minut denně, tedy o 10 minut více než v roce 2024. Do této kategorie spadá okolo čtyř procent Čechů.

„Výzkum ukázal i to, že 80 procent tzv. mileniálů (lidí ve věku 29 až 44 let) a 75 procent generace Z usíná s mobilem. Vidíme, že technologie se staly neodmyslitelnou součástí našich životů. Problém není v tom, že je používáme, ale v tom, jak je používáme. Mladí lidé čím dál častěji zažívají pocity viny, úzkosti a vyčerpání spojené s nadměrným časem online,“ uvedla manažerka značky O2 Andrea Břežná Závišková.

Dvě třetiny (68 %) mladých lidí (generace Z) podle ní uvedlo, že na mobilu někdy ztrácí pojem o čase a 46 % se cítí provinile, když tráví na mobilu hodně času. Ovšem paradoxně jen 58 % z nich aktivně využívá nástroje pro správu digitálního času.

Ke zlepšení digitálního zdraví odborníci také doporučují:

  • Zavést „digitální večerku“ 30 minut před spaním.
  • Používat režim „Nerušit“ při práci i s blízkými.
  • Sledovat vlastní pocity během používání technologií.
  • Začínat s malými změnami, ne radikálními kroky.

Společnost O2 proto od loňska nabízí možnost otestovat si své digitální zdraví v aplikaci Moje O2 nebo na speciální webové stránce. Test si tak může udělat kdokoli, tedy nejen zákazník tohoto operátora. Zájemci v testu najdou sadu otázek, které provedou základními oblastmi digitálního zdraví. Po vyplnění se dozví, jak jsou na tom ve srovnání s průměrem české populace i svými vrstevníky.

Letos operátor spustil sedmidenní výzvu zaměřenou na zlepšení digitálního zdraví. Každý den se věnuje jednomu konkrétnímu tématu – od spánku, sociálních sítí nebo bezpečnosti v online světě až po vztahy nebo péči o tělo. Po každém dni následuje krátké shrnutí s doporučeními a po dokončení celé výzvy získají uživatelé individuální analýzu spolu s praktickými tipy.

Kromě toho O2 zákazníkům nově přináší konkrétní nástroj, který jim může se zlepšením digitálního zdraví pomoci. Jde o prémiové předplatné aplikace Elin.AI na dva měsíce zdarma. Tato aplikace je zaměřena na podporu duševního zdraví, pomoci má i ze zdravějším používáním technologií.

Podle zakladatele Elin.AI Jana Romportla její umělá inteligence pomáhá uživatelům zvládat úzkosti a negativní pocity při používání sociálních sítí, rozvíjet zdravější návyky v digitálním prostoru nebo i získat podporu a pochopení bez odsuzování

„Nově také pomáhá vyrovnávat se s obsahem na Instagramu, který může způsobovat stres nebo FoMo (Fear of Missing Out, tedy strach ze zmeškání – pozn. redakce),“ dodal Romportl s tím, že jejím cílem je posílit uživatele, aby technologie ovládali oni, ne naopak. Na rozdíl od běžných AI chatbotů má totiž zabudované bezpečnostní mechanismy, které brání vzniku závislosti.

