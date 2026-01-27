Malá, ale šikovná. Nový typ SIM odolá i kvantovým hrozbám

  15:03
Operátor O2 začal i v souvislosti se zaváděním nové technologie 5G+ zavádět nový typ SIM. Její přednost spočívá ve vyšší úrovni zabezpečení, a to i před kvantovými hrozbami. O2 k výměně zastaralé SIM za novou 5G+ SIM, kterou v současnosti používají řádově desítky tisíc zákazníků, vyzve v aplikaci Moje O2.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Chceme zákazníky motivovat, aby na nový typ bezpečnější SIM karty přecházeli. Chrání jejich identitu, jejich hovory i data a zároveň umožňují naplno využít moderní 5G SA síť,“ uvedl technický ředitel O2 Jan Hruška.

Přechod je v současnosti možný v aplikaci Moje O2 při využívání eSIM, u plastových SIM jej operátor umožní později během letošního roku. Na nevyhovující typ SIM zákazníky upozorní v již zmíněné aplikaci u jejich SIM/eSIM, kdy při poznámce „Zastaralá SIM – nutná výměna“ je výměna SIM bezplatná. Podobný typ SIM žádný z tuzemských konkurentů dosud nezavedl.

U kvantových počítačů podle firmy hrozí, že po jejich masivním nasazení v budoucnosti budou schopné překonat současné šifrovací technologie využívané u běžných typů SIM. Kvantové počítače tak budou například schopné rozšifrovat i komunikaci z minulosti, kterou si někdo uložil.

Zavádění nových SIM souvisí i s přechodem na novou technologii 5G sítě – 5G+ umožňuje zdvojnásobení rychlosti datových přenosů. Přechod O2 zahájila loni a měl by skončit letos na jaře. Nové jádro sítě od společnosti Nokia je umístěné v cloudu a má zajistit spolehlivější a rychlejší služby.

O2 slaví jubileum, pro zákazníky má odměny

O2 patřící do investiční skupiny PPF letos slaví 20 let od zavedení značky na tuzemském trhu. Společnost Telefónica O2 Czech Republic byla jako samostatný telekomunikační operátor založena 1. července 2006 sloučením společností Eurotel a Český Telecom. Brand O2 byl však spuštěn až o měsíc později, 1. srpna 2006.

Kalendář překvapení v aplikaci Moje O2

V souvislosti s dvacetiletým jubileem spustí operátor v pondělí 2. února v aplikaci Moje O2 Kalendář překvapení. V něm budou moci zákazníci po dobu 20 dnů postupně otevírat jednotlivá políčka, pod nimiž se budou ukrývat exkluzivní slevové kupóny na značkové příslušenství O2 nebo zvýhodněné nabídky do O2 Knihovny.

Za každé otevřené okénko získá zákazník jeden dukátek, který slouží jako vstupenka do soutěže o 5G telefony. V té lze vyhrát smartphony Xiaomi, Honor, ale i Apple iPhone 17.

