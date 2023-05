O2 zcela mění své tarify. Každý dostane neomezená data na několik dnů

Operátor O2 od prvního června zcela mění svou tarifní nabídku. Z původních čtyř tarifů s datovým limitem a čtyř zcela neomezených budou zákazníci vybírat z pěti nových (s jednou výjimkou). U všech s přístupem k 5G síti. Mění se i názvy. Končí označení Free+, což byly tarify s datovým limitem, a mění se i označení těch neomezených, doposud značených Neo. Všechny nové tarify se jmenují Neo+ s dodatkem v podobě barvy.

Přestože některé tarify na sebe navazují a u těch neomezených se logicky nabízí jen změna názvu na Neo+ (barva), tak ve skutečnosti to operátor posunul. Například na současný tarif Neo Stříbrný navazuje tarif Neo+ Zlatý. U tarifů s datovým limitem pak barva zůstává, mění se název. Konkrétně z Free+ Modrý je Neo+ Modrý.

Tou jedinou výjimkou, kdy původní tarif zůstává a nemění se u něj cena, je současný tarif Neo Zlatý, který se sice přejmenuje na Neo+ Diamantový, ale to je jeho jediná změna. Cena 1 599 Kč zůstává. Končí tarify Free+ Stříbrný a Zlatý. Tarify Free+ Stříbrný a Free+ Zlatý sice už nebude možné od 1. června aktivovat, ale ty doposud aktivované zákazníkům zůstanou.

Tři nebo pět dnů měsíčně neomezených dat

Hlavním lákadlem nových tarifů jsou neomezená data zdarma, značená jako Data Naplno. Podle tarifu na tři nebo pět dnů v měsíci, případně za 49 korun lze zakoupit další 24hodinový slot navíc. Dny si vybere zákazník sám v aplikaci a po aktivaci může čerpat 24 hodin neomezená data mimo svůj balíček. A neomezená jsou myšlena jak objemově, tak přenosovou rychlostí.

O2 Data Naplno

Výše uvedené platí u tarifů s datovým limitem, u neomezených logicky nejde o výhodu objemovou, ale v neomezené přenosové rychlosti. Neomezené tarify jsou nově tři a první dva mají omezenou přenosovou rychlost na 10 respektive 20 Mbps. Poslední neomezený tarif je neomezený kompletně včetně přenosové rychlosti, takže v jeho případě tato výhoda odpadá.

„Tím, co naši zákazníci chtějí, jsou neomezená mobilní data, kdykoliv to potřebují. Potvrdil nám to i nezávislý výzkum společnosti Kantar. Rozhodli jsme se proto přidat do všech našich tarifů Data naplno,“ vysvětluje novou službu Silvia Cieslarová ředitelka segmentu mobilních služeb společnosti O2.

O2 nové tarify Neo+ platné od 1. 6. 2023

Všechny tarify jsou bez závazku a zákazník může ušetřit sloučením služeb v rámci O2 Spolu, například když si na jeden účet přidá internetovou televizi, tarif jiného rodinného příslušníka nebo pevné připojení k internetu. Při využití služby O2 Spolu dostanou zákazníci zdarma službu O2 Security. Bonus v podobě neomezených dat na určitý počet dnů však není zadarmo, operátor u všech nových tarifů zvýšil měsíční poplatek o 50 korun.

Mládež bude platit stejně

Cena se nemění i tarifů pro mládež označovaných jako You a Můj první tarif. I tyto tarify dostanou bonus v podobě několika dnů v měsíci s možností čerpat neomezená data neomezenou rychlostí mimo svůj datový balíček (nebo jen rychlost u tarifu You Neo).

O2 byl poslední z trojice operátorů, který v poslední době nezměnil tarifní nabídku nebo přímo nezdražil. T-Mobile změnil tarify loni na podzim, přidal některé služby a ceny zvýšil v řádu desetikorun. Vodafone změnil ceníky začátkem letošního roku, ceny vzrostly měsíčně od 27 do 108 korun podle tarifu. Oba operátoři na nové tarify respektive na nové ceny převádějí i současné zákazníky. U T-Mobile se někdy stávalo, že automaticky operátor převedl zákazníka na zbytečně vysoký tarif, stačilo se však operátorovi ozvat. O2 bude převádět zákazníky těch tarifů, které mají přímého následovníka.