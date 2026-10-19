Zná to téměř každý mobilní uživatel: jedna fotka sem, jedno video tam… a ve výsledku nosíme v mobilu tisíce fotek a videí. Jenže paměť zařízení není nafukovací a podpora paměťových karet je u současných modelů již utopií. Uživatel si tak chtě nechtě musí vystačit s kapacitou uživatelské paměti, kterou jeho telefon disponuje od výroby. Nedostatek místa na další životní momentky tak podle průzkumu pro operátora O2 řeší převážná většina české populace.
A to konkrétně 72 % Čechů, přičemž 17 % z nich na pravidelné bázi. Téměř čtvrtina (24 %) ovšem čeká až na moment, kdy je na nedostatek místa pro další fotky upozorněna vyskakovacím oknem. Strašákem pro mobilní uživatele je ztráta důležitých momentů ze života. Úskalím je však nepravidelné zálohování osobních dat: 42 % Čechů přiznalo, že již přišlo o nezálohované fotky či videa. Pravidelně svá osobní data zálohuje jen 26 % Čechů, podíl těch, kteří tak nečiní vůbec, je však vyšší: 28 %. Překvapivé je zjištění, proč si uchování fotek či videí nepojistí – jsou to neznalost (28 % respondentů neví, jak na to) či přesvědčení, že se nic nestane (rovněž 28 % respondentů).
Jak pracujeme s fotkami v mobilu
O2 proto přichází s vlastním řešením, službou Můj Cloud. Jde o aplikaci (pro Android i iOS) pro automatickou zálohu fotografií a videí, která tak pomáhá uživatelům uvolnit místo v telefonu bez rizika ztráty jejich vzpomínek. Na výběr jsou dvě varianty úložišť: 300 GB a 2 TB. To je výrazně menší rozsah, než mají uživatelé k dispozici v případě cloudových řešení od Googlu či Applu. Službě O2 však nahrávají její ceny.
Základní úložiště služby Můj Cloud, tedy to s kapacitou 300 GB vyjde měsíčně na 59 korun. Google One sice srovnatelnou kapacitu nenabízí, nicméně za o 21 korun vyšší cenu (79,99 Kč/měsíc) má u Googlu uživatel k dispozici pouze 200 GB, tedy o 100 GB méně místa pro své fotky/videa. Stejně je to v případě iCloud+ od Applu: 200GB úložiště vyjde na 79 Kč/měsíc.
Druhá varianta cloudového úložiště se již s cloudy Googlu a Applu srovnává podstatně lépe, obě společnosti totiž rovněž nabízejí 2TB prostor. Americké společnosti si za něj účtují 299,99 Kč (Google), respektive 249 Kč (Apple) za měsíc. To je výrazně více, než si za 2 TB místa účtuje O2. V jeho případě 2 TB vyjdou na 99 Kč/měsíc. Tedy až o 200 korun levněji.
Nutno dodat, že Google i Apple nabízejí ještě další, vyšší tarify. U Googlu je to až 30 TB. V tomto ohledu mají tedy v současnosti oproti O2 navrch. Zástupci operátora nicméně rozšíření kapacitních variant svého cloudového řešení nezavrhují, odvíjet se bude od případného zájmu zákazníků.
Zde se dostáváme k asi největšímu úskalí služby Můj Cloud od O2. Ta je totiž dostupná výhradně pro jeho zákazníky. Ale ne všechny. Službu si mohou objednat totiž jen ti s hlasovým tarifem, předplacenkářům dostupná není. Pro tarifní zákazníky je první měsíc nová služba k vyzkoušení zdarma.
Můj Cloud nabízí uživatelům více než jen zálohování jejich životních momentek. Disponuje i praktickými funkcemi pro hledání, organizaci a sdílení. Fotografie se automaticky třídí, chytré funkce pak umožňují v zálohovaných fotografiích vyhledávat podle obličejů, míst či objektů. Jednotlivé soubory či celá alba lze následně jednoduše sdílet s rodinou či přáteli prostřednictvím jednoduchého URL odkazu. A to v původní kvalitě. Služba O2 tak představuje i řešení situací, s nimiž se mnozí respondenti při sdílení fotografií či videí setkali: sdílený soubor dorazil ve výrazně horší kvalitě (téměř polovina respondentů) či se jej nepodařilo kvůli jeho objemu odeslat (sedm z deseti respondentů).