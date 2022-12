Chcete datově štědrý tarif za výhodnou cenu? Máte poslední šanci

Za 549 korun u O2 standardně pořídíte tarif Free+ Modrý, který kromě neomezených hovorů i SMS obsahuje 3 GB mobilních dat. Na stejnou částku ovšem od 22. listopadu vyjde i vyšší tarif Free+ Bronzový, operátor jej totiž nabízí za akční cenu odpovídající zmíněnému základnímu tarifu.

Pokud zákazník využije této vánoční limitované nabídky, získá za stejnou částku více než trojnásobnou porci mobilních dat. Tuto nízkou cenu navíc operátor garantuje už nastálo. Avšak za uvedenou částku lze tarif Free+ Bronzový pořídit už jen pár dnů. Limitovaná nabídka koncem letošního roku skončí, platí totiž pouze do soboty 31. prosince.

U konkurence tarif podobných parametrů budete hledat stěží. U T-Mobilu vyjde datově srovnatelný tarif (10 GB Plus s výhodou) na 720 korun, Vodafone pak svou nabídku zaměřil zejména na datově neomezené tarify, tudíž v případě datově omezených tarifů nabídne nanejvýš 4GB FUP (Red Basic), a to navíc za vyšší cenu 599 Kč/měsíc. Za stejnou částku má však v nabídce právě i základní zcela neomezený tarif s omezením rychlosti na 2 Mb/s (Neomezený Basic).

Nicméně i již zmíněný T-Mobile nabízí do 31. prosince výhodný tarif, který však akční nabídce O2 konkuruje nanejvýš cenou. Vyjde totiž na pouhých 299 korun (už v listopadu představený tarif stál původně 304 Kč), což je na první pohled lákavé. Jenže za tuto cenu toho moc nenabídne. Zákazník totiž při využití této akční nabídky T-Mobilu získá pouze 150 volných jednotek na hovory, 150 bezplatných textovek a k tomu jen 1 GB dat. Plus tedy službu Pořád online, která je standardní součástí všech datově omezených tarifů T-Mobilu.

I tak je to více, než za stejnou cenu nabídne standardní nejlevnější tarif Vodafonu, Start 130 (130 minut + 1 GB dat). U akviziční nabídky T-Mobilu je však nutné ještě dodat, že její cenu operátor garantuje pouze po omezenou dobu: sleva platí totiž jen po dobu 60 měsíců od pořízení tarifu.

Superlevný vánoční tarif má i O2. Vyjde na 249 korun a nabídne neomezené hovory a SMS do vlastní sítě, 30 minut do ostatních sítí a 1,5 GB mobilních dat. I zájemci o tento tarif by si měli pospíšit, aktivovat jej lze rovněž pouze do soboty 31. prosince.