Jmenuje se Neo Easy a z pohledu ceny se řadí mezi tarify Neo Modrý a Neo Stříbrný. První uvedený za standardních 599 korun měsíčně obsahuje neomezené hovory i SMS a 4 GB dat, druhý pak standardně stojí 949 Kč a již disponuje neomezenými daty. Ovšem s přenosovou rychlostí omezenou na 10 Mb/s. Cena nového tarifu činí 849 korun, je tedy o stokorunu levnější než zmíněná „stříbrná“ varianta. Oproti ní však navzdory nižší ceně přináší dvojnásobnou přenosovou rychlost. Tedy 20 Mb/s.

Takovou přitom nabízí až tarif Neo Zlatý, jehož standardní cena činí 1 149 Kč. Ze srovnání s ním tak Neo Easy vychází jako výrazně výhodnější nabídka. Měsíční náklady jsou v jeho případě o 300 korun nižší. Jediným rozdílem daným právě nižším měsíčním paušálem je objem bezplatných roamingových dat v zóně EU: zatímco u Neo Zlatý je k dispozici 70 GB, tak u Neo Easy je to „jen“ 55 GB. Tedy ještě jeden rozdíl tu je, a to dost zásadní: tarif Neo Easy si oproti „zlaté“ variantě nemůže aktivovat jen tak kdokoli.

Nový tarif je totiž určen výhradně klientům banky Air Bank, která stejně jako operátor O2 spadá do skupiny PPF. Zákazníci Air Bank tento plně digitální tarif Neo Easy najdou v aplikaci My Air, a to v sekci Odměny. Pro jeho aktivaci stačí přidat platební kartu a zadat první předplacenou platbu v aplikaci Moje O2, do níž je klient přesměrován a v níž si zvolí, zda chce fyzickou SIM, či eSIM. Na tarif Neo Easy může přejít i se stávajícím telefonním číslem. Z karty klienta Air Bank se pak každý měsíc automaticky strhne částka 849 Kč. Fakticky jej však tarif Neo Easy může vyjít o další stokoruny levněji.

I v tomto případě totiž platí, že klient Air Bank, který svůj účet aktivně využívá a má současně i některou ze služeb od O2, může každý měsíc získat na svůj účet zpět 300 korun. Výše zmíněný tarif jej tak při splnění podmínek může vyjít měsíčně na pouhých 549 korun. Ve výsledku tak zaplatí o 50 korun méně, než na kolik vyjde v úvodu zmíněný neomezený tarif s pouhými 4 GB dat.

A co musí tedy zákazník splnit, aby výše uvedenou finanční odměnu získal? Stačí, aby v daném kalendářním měsíci uskutečnil pět plateb debetní kartou Air Bank, přičemž jedna z nich musí být právě za tarif Neo Easy ve výši 849 korun (platba za hlavní služby operátora musí být podle podmínek ve výši alespoň 600 Kč). V případě splnění těchto podmínek získá každý následující měsíc zpět 300 Kč na svůj účet. Operátor podotýká, že odměna za tento cenově výhodný datově neomezený tarif není kombinovatelná s odměnou ve světě výhod Unity. Odměnu za současné využívání služeb O2 a Air Bank může zákazník získat tudíž pouze jednou.

Jde to i levněji, ale…

Za méně než obvykle lze u O2 aktuálně získat také v úvodu zmíněné tarify Neo Modrý a Neo Stříbrný. Operátor totiž v současnosti vybrané tarify o několik stokorun zvýhodňuje. Za výhodnější ceny lze tyto tarify získat až až do konce května, nebo do dřívějšího odvolání ze strany O2. Akční cena platí po omezenou dobu, nicméně na české poměry nezvykle dlouho. Operátor ji totiž garantuje po dobu prvních dvou let od aktivace daného tarifu.

Neo Modrý je tak nyní k mání za 399 Kč (v balíčku O2 Spolu ještě o jednu stokorunu výhodněji), Neo Stříbrný pak za 599 Kč. V balíčku je i cena „stříbrného“ opět o jednu stokorunu levněji, v takovém případě je tedy po omezenou dobu výhodnější než výše zmíněný tarif pro klienty Air Bank. Jenže je tu poloviční přenosová rychlost, než jakou nabízí Neo Easy.

Výhodněji lze aktuálně pořídit i vybrané tarify Vodafonu, v tomto případě jde o zvýhodnění trvalého charakteru. Třeba základní datově neomezený tarif Neomezený Basic+ tak vyjde jen na 599 Kč (standardně 747 Kč). To je sice jen o 50 korun více než Neo Easy, přičemž tarif Vodafonu si může zřídit kdokoli bez nutnosti splnit nějaké zvláštní podmínky ze strany operátora, nicméně z pohledu přenosové rychlosti za tarifem O2 silně pokulhává. Vodafone totiž u tohoto tarifu „pouští“ data rychlostí maximálně 4 Mb/s. Tedy pětkrát pomaleji než ten od O2.