Černý pátek u O2: Neomezená data jsou za cenu 12GB tarifu. Ale jen pár dnů

O2 si u příležitosti letošního Černého pátku přichystalo slevu na všechny své mobilní tarify Neo+. Ty lze nyní pořídit o 200 korun výhodněji než obvykle. Nabídka je však časově omezena, tarify za zvýhodněnou cenu lze pořídit totiž pouze do 30. listopadu. Sleva, která je trvalá, platí navíc jen v případě, že jde o nové služby objednané do uvedeného data. Zájemci o mobilní služby O2 tak nyní získají lepší tarif za cenu toho nižšího.

Třeba základní datově neomezený tarif Neo+ Stříbrný s přenosovou rychlostí omezenou na 10 Mb/s, jehož běžná cena činí 949 korun, vyjde s Black Friday slevou do konce listopadu na pouhých 749 korun. Tedy na sumu, za kterou O2 běžně nabízí nižší tarif Neo+ Bronzový s pouze 12GB datovou porcí. I ten lze samozřejmě pořídit nyní výhodněji, a to za 549 Kč.

Tedy o 50 korun levněji, než na kolik běžně vyjde základní neomezený tarif Neo+ Modrý (599 Kč) se třetinovou porcí dat. Ten se však díky dvousetkorunové slevě stává načas nejlevnějším neomezeným tarifem z běžných nabídek síťových operátorů, do konce měsíce vyjde totiž na pouhých 399 korun.

Slevu dá O2 i na jeden ze svých nejvyšších tarifů, a sice na datově zcela neomezený Neo+ Platinový (na Neo+ Diamantový se sleva nevztahuje). Ten je tak načas k mání za pouhých 1 149 korun. Mobilních dat bez jakéhokoli omezení a k tomu 300 minut na volání do zahraničí si lze v případě pořízení tohoto tarifu do konce listopadu užívat natrvalo za cenu, kterou si operátor běžně účtuje za nižší tarif Neo+ Zlatý s přenosovou rychlostí omezenou na 20 Mb/s (ten lze do konce listopadu pořídit za 949 Kč).

Tarif Standardní cena Black Friday cena Neo+ Modrý 599 Kč 399 Kč Neo+ Bronzový 749 Kč 549 Kč Neo+ Stříbrný 949 Kč 749 Kč Neo+ Zlatý 1 149 Kč 949 Kč Neo+ Platinový 1 349 Kč 1 149 Kč

Vzhledem k podmínce slevy v podobě nově objednané služby lze tuto akci vnímat coby akviziční. O2 totiž běžně oproti konkurenci akviziční tarif nenabízí. Nicméně při srovnání aktuálních nabídek, kterými T-Mobile a Vodafone lákají nováčky do svých sítí, vychází tyto z pohledu výše měsíčního paušálu výhodněji. Jenže...

Aktuální akviziční tarif Vodafonu vyjde sice na 297 korun, je tedy o zhruba stokorunu levnější než Neo+ Modrý od O2 s dvousetkorunovým zvýhodněním, nicméně obsahuje výrazně méně dat (1,5 vs. 4 GB). Akviziční tarif T-Mobilu za 345 korun naopak přidává 1 GB dat navrch, jenže namísto neomezených hovorů a SMS přináší v obou případech vždy jen 150 volných jednotek. Dodejme, že T-Mobile ani Vodafone slevu na své tarify v rámci „černého pátku“ neposkytují.