O2 razantně srazilo cenu datově neomezeného tarifu. Má to však háček

Tarif Neo+ Stříbrný, který kromě neomezeného volání a neomezených SMS obsahuje neomezená data rychlostí 10 Mb/s, nabízí O2 standardně za 949 korun. Nyní jej lze získat velmi příjemnou, čtyřsetkorunovou slevou. V akci jej totiž operátor nabízí za 549 korun, tedy o ještě 50 korun levněji, než na kolik vyjde jeho základní tarif Neo+ Modrý s pouhými 4 GB dat (599 Kč).

Nabídka je to vskutku lákavá, není to poprvé, co zrovna na tento tarif O2 poskytuje slevu. Ta je sice prozatím tou nejvyšší, jakou kdy na něj operátor dal, ale také je tu jedna opravdu zásadní odlišnost.

Zprvu je nicméně nutné zmínit, že uvedená cena platí pouze pro online objednávky, a to ty uskutečněné nejpozději do 22. října. Navíc je opět vázána výhradně na nově sjednanou službu. Pořídit si ji mohou i stávající zákazníci O2, pokud tedy doposud využívali předplacené služby.

A ona výše zmíněná zásadní odlišnost spočívá v tom, že zatímco dříve O2 dalo tuto slevu natrvalo, tak tentokrát je časově omezena. Za 549 Kč měsíčně je totiž tento tarif k mání pouze po dobu prvních šesti měsíců. Po jejich uplynutí pak zákazník bude platit už standardních 949 korun.

Naposledy, tedy letos v květnu, byl tento tarif k mání sice s nižší slevou, jeho pořízení tehdy vyšlo na 699 Kč, zato operátor tuto cenu zákazníkům, kteří si tarif pořídili, dal natrvalo. Tedy respektive do doby, kdy zákazník přejde na jiný tarif či jej operátor třeba z důvodu kompletní revize tarifní nabídky sám nezruší.

Na akce láká i konkurence

O2 není jediným operátorem, který se snaží zákazníky oslovit cenově lákavou nabídkou. Třeba Vodafone dává všechny své tarify stále za pouhých 299 Kč měsíčně, poskytnutá sleva tak může v závislosti na tarifu dosáhnout i více než tisícikorunové hodnoty. Jenže stejně jako v případě O2 jde i v tomto případě pouze o časově omezenou slevu ze standardních cen, zákazníky, kteří akce využijí, vyjde daný tarif na 299 Kč pouze po dobu prvních třech měsíců. Poté budou platit již standardní cenu využívaného tarifu.

Stejně jako Vodafone prodloužil svou dřívější nabídku i T-Mobile. Jeho původně jen zářijový akční tarif, tedy tarif Next Data 5 GB (150 minut, 150 SMS, 5 GB dat) za 365 korun (standardně 485 Kč), lze nyní pořídit až do konce října. U T-Mobilu standardně platí, že akční cenu garantuje po omezenou dobu. Ta je nicméně výrazně delší, než je tomu u konkurence. Cena jeho akvizičního tarifu, tedy tarifu určeného výhradně pro nové tarifní zákazníky, platí po dobu 60 měsíců.