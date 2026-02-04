Ještě o víkendu načas za hubičku, teď dráže než dříve. O2 obměnilo tarify

Lukáš Hron
Zdražení mobilních tarifů se ze strany zákazníků nesetkává zrovna s pochopením. K tomuto kroku se nyní uchýlil i operátor O2, obměnil totiž svou tarifní nabídku. Zákazníci sice získají více než dříve, ale také si připlatí. Přitom ještě poslední lednový den mohli při pořízení tarifu v kontextu nových cen výrazně ušetřit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Místo nové akční nabídky obměna tarifního portfolia. Tak se dá shrnout start nového měsíce u O2. Pro zájemce o tarify tohoto operátora to je i není dobrá zpráva. Při srovnání dosavadních a nových Neo tarifů, v jejichž názvu nově přibylo znaménko plus, je totiž již na první pohled patrné zdražení. Není sice nikterak výrazné, pohybuje se v řádu desetikorun, ale to některé jedince neuchlácholí. Jakékoli zvýšení měsíčních výdajů za mobilní služby se totiž setkává vesměs s nevolí.

Nicméně zákazníci v tomto případě za onu vyšší cenu získají v rámci tarifů Neo+ i něco navíc, než na co byli u tarifů Neo zvyklí. A to v závislosti na tarifu buď více dat (bez ohledu na tarif s FUP vždy o 2 GB), nebo vyšší přenosovou rychlost. A bez ohledu na tarif pak vždy i slevové kupony na nákup třeba nového 5G smartphonu.

Například základní neomezený tarif, tedy ten s přídomkem Modrý, podražil o 30 korun. Zatímco Neo Modrý vyšel standardně na 599 korun, tak v případě Neo+ Modrý se už zákazník pod šest set korun měsíčně nedostane. Nicméně za svých 629 Kč má k dispozici 6 GB dat, doposud to byly 4 GB. Kromě toho získá již výše zmíněné slevové poukázky, a to v celkové výši až 7 000 Kč (hodnota platná pro všechny tarify Neo+). Použít je může na nákup nového 5G smartphonu (k dispozici dva kupony, každý v hodnotě až 2 000 Kč) či O2 Connect zařízení (k dispozici tři kupony, každý v hodnotě až 1 000 Kč).

Přitom ještě v neděli 31. ledna byl tarif Neo Modrý dostupný za akční cenu, vyšel na pouhých 499 Kč. Tuto cenu operátor garantoval po prvních 12 měsíců od jeho aktivace. Kdo tedy s pořízením „modrého“ tarifu otálel, tak nyní zaplatí o 130 korun měsíčně více.

Nová tarifní nabídka O2 Neo+ platná od 2. února 2026

V případě „stříbrného“, tedy základního datově neomezeného tarifu zákazník oproti jeho předchozí podobě připlatí měsíčně o 50 korun více (999 vs. 949 Kč). Tentokrát operátor vyšší cenu obhajuje vyšší přenosovou rychlostí – namísto 10 Mb/s zákazník datuje nově rychlostí 15 Mb/s. O 50 korun dražší je pak i nejvyšší tarif, tedy Neo+ Platinový (1 399 Kč). Zákazník ovšem v tomto případě oproti jeho předchozí a levnější podobě (Neo Platinový) získá jen zmíněné slevové poukázky. Přitom ještě v sobotu bylo možné i datově zcela neomezený tarif O2 pořídit levněji, a to o 300 korun, tedy za pouhých 1 099 Kč. Opět šlo o cenu garantovanou operátorem po dobu prvních 12 měsíců od aktivace.

Stávající zákazníci se nemusejí obávat, že by je operátor na nové tarify převáděl. Rozhodnutí, zda na některý tarif Neo+, který přináší větší datovou porci či rychlejší datování, přejdou, je čistě na nich. Pokud se k tomuto kroku rozhodnou, učinit tak mohou prostřednictvím aplikace Moje O2 či na kterékoli O2 prodejně. I tarify Neo+ lze lze kombinovat s dalším službami v rámci balíčku O2 Spolu a ušetřit tak až stokoruny měsíčně oproti běžným cenám.

