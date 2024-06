Více dnů neomezeného datování i slevy. O2 představilo letní akci

V rámci běžné tarifní nabídky mají zákazníci O2 k dispozici standardně maximálně pět dnů Dat naplno, tedy pět dnů, kdy mají k dispozici po celých 24 hodin zcela neomezená 5G data. Od 1. července budou mít k dispozici ovšem dvakrát tolik dní, operátor totiž v rámci letní akce zákazníkům přidá ještě jednou tolik dnů. Nadále platí, že Data naplno je nutné si aktivovat v aplikaci Moje O2, a to zdarma kdykoli, tedy kterýkoli den v týdnu podle potřeby zákazníka. Bonusové dny pak zákazník najde v sekci Data naplno zobrazená jako dárek.

Základní tarify Neo+ Start, Bílý, Mini, Light, Basic a Můj první tarif tak během letních prázdnin nabídnou namísto jednoho dva dny Dat naplno. Zákazníci s nejvyššími tarify, k nimž O2 standardně přidává pět dnů neomezených 5G dat na 24 hodin, tak v každém z prázdninových měsíců budou mít k dispozici deset dnů Dat naplno (více viz obrázek níže).

Zákazníkovi, který si bezplatná neomezená data v aplikaci aktivuje, se na 24 hodin zastaví čerpání dat z jeho tarifu. Pokud zákazník v rámci svého tarifu dostupný počet dnů bezplatného neomezeného surfování vyčerpá, může si za 49 korun kdykoli přikoupit další neomezený den navíc.

Každý zákazník nezávisle na zúčtovacím období obdrží dvojnásobek Dat naplno 1. července. Následně se mu vždy na začátku každého dalšího zúčtovacího období až do konce srpna znovu obnoví jejich dvojnásobek. Bonusová data může využít až do 31. srpna, a to i v rámci cest po EU.

Sleva na reproduktor i lokalizátor

V aplikaci Moje O2 si zákazníci mohou navíc vyzvednout i dva slevové kódy. S jedním z nich získají kompaktní bezdrátový bluetooth reproduktor O2 beam s třísetkorunovou slevou, tedy namísto standardních 599 korun jen za 299 Kč. Tento reproduktor se díky funkci True Wireless Stereo dá propojit s dalším repráčkem, stejnou hudbu či rádio tak v jeden čas mohou přehrávat na dvou místech či ve dvou místnostech.

Druhý slevový kód se vztahuje na novinku v nabídce O2 v podobě lokalizačního čipu. O2 tag, který je kompatibilní s Apple Find My a lze jej snadno přidělat ke klíčům, zavazadlu či na kolo, získají zákazníci O2 v létě jen za 249 korun. Tedy o 200 korun levněji, standardní cena totiž činí 499 Kč. Na tuto částku vyjde při využití voucheru balení se třemi kusy čipu, jehož standardní cena je 999 Kč. Klíčenku k čipu lze u operátora pořídit za standardních 149 korun (trojbalení za 399 Kč).

Slevové kódy si stačí v aplikaci Moje O2 vyzvednout a uplatnit je při nákupu v e-shopu či kterékoli prodejně O2.