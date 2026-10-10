Dvojnásobnou porci dat si budou moci zákazníci, kteří si do konce října pořídí některý z tarifů Datamanie z limitované edice, užívat po dobu 12 měsíců od aktivace vybraného tarifu (zaplacením první platby v aplikaci Moje O2). Datové zvýhodnění se týká nejen oblíbené Datamanie 100 GB, ale i dvou nižších tarifů: Datamanie 10 GB a Datamanie 2 GB.
Oblíbený tarif tak namísto obvyklých 100 GB nabídne v současnosti 200 GB dat. A to bez dopadu na výši měsíčního paušálu, štědrou datovou porci si tedy zákazník užije stále za zvýhodněných 349 korun měsíčně. Navýšení měsíčního paušálu se nemusejí obávat ani ti, kteří sáhnou po některém z nižších tarifů. Datamanie 10 GB tak při zachované akční ceně 249 Kč nabídne po dobu 12 měsíců 20 GB dat, základní datamanie pak čtyři gigabajty při standardní ceně 199 Kč za měsíc.
„Zdvojnásobením dat za stejnou cenu dáváme zákazníkům více prostoru sledovat, sdílet a být ve spojení bez zbytečných kompromisů. Ať už si některý z akčních tarifů pořídí pro sebe, nebo pro své blízké,“ řekla ředitelka mobilních služeb v O2 Silvia Cieslarová.
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Zkrátka nepřijdou ovšem ani ti, kteří se nechtějí omezovat a jedinou možnou volbou jsou pro ně neomezená data. Nejvyšší tarif, tedy Datamanii Neo pořídí totiž za zvýhodněných 499 Kč měsíčně. Tedy o 350 korun levněji než obvykle. Operátor navíc přidá navrch i praktický dárek: bezdrátová sluchátka O2 pods za pouhou jednu korunu.
Akční nabídka na tarify Datamanie platí do 31. října, a to pro nově aktivované služby či do vyprodání limitované edice. Od každého tarifu může zákazník objednat maximálně dvě SIM. Zároveň musí pamatovat na to, že SIM je nutné aktivovat nejpozději do 15. února 2027. Po uplynutí dvanáctiměsíčního období, po které zákazník využívá dvojnásobný objem dat, se tarif vrátí ke standardnímu objemu dat i standardní ceně. Tarify Datamanie lze objednat jak ve formě fyzické SIM, tak jako eSIM.