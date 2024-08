Nová Datamanie jde proti původní myšlence. Ale dává to smysl

Rodina hybridních tarifů Datamanie (vysvětlení viz box níže) od O2 je od poloviny srpna bohatší o nový, z pohledu datového objemu nejnižší tarif. Tarif Datamanie 4 GB, jak již název napovídá, obsahuje pouhé čtyři gigabajty mobilních dat. To je vzhledem k původní myšlence Datamanie, která je zaměřená na štědrá mobilní data, překvapivé.

Na druhou stranu je to pochopitelné, operátor se v tomto případě zaměřil na cenu a volání. To je v tomto případě neomezené, u původní Datamanie (Datamanie 100 GB) se totiž za neomezené volání připlácí. Cena nové Datamanie je tak o něco vyšší než u té standardní, za Datamanii 4 GB si O2 účtuje standardně 599 korun měsíčně. A v tom je trochu háček.

Na takovou sumu vyjde i běžný tarif obsahující 4 GB dat, tedy Neo+ Modrý. Ten přitom za shodnou částku nabídne více než nová Datamanie, jež v ceně neobsahuje žádné volné SMS. Zákazník tudíž za každou odeslanou textovku zaplatí 1,50 Kč. Výhodnější je tak standardní tarif obsahující v ceně i neomezené textovky. Výhodnost běžného tarifu bude ovšem relevantní až (nejpozději) od října, jelikož do té doby lze Datamanii 4 GB, kterou lze používat i v EU, pořídit za zvýhodněnou cenu.

Předplacenka, nebo tarif? Je to hybrid Původně byla Datamanie ryzí předplacenkou. Jenže to u nové řady a všech nabízených služeb už neplatí. Po koupi na webu přijde zákazníkovi karta domů. Tu pak musí aktivovat v aplikaci Moje O2, jenže to vyžaduje i zadání platební karty. Z té se pak budou poplatky za služby automaticky strhávat, dokud zákazník v aplikaci službu neukončí. Nebo neodebere platební kartu. Označení předplacenka je tak už poněkud zavádějící, samotný operátor karty Datamanie označuje za tarify. Stále je to služba bez závazků, ale na rozdíl od klasické předplacenky už není anonymní. Klasické předplacenky v nabídce operátora zůstávají, včetně možnosti dobíjení na terminálech, pomocí kupónů nebo online. Není to ani klasický tarif, který lze platit zpětně po zaslání vyúčtování. Nové Datamanie jsou prostě hybrid, který je však ve světě stále populárnější.

Do 30. září (nebo do vyprodání) je novinka k mání s dvousetkorunovou slevou, tedy za lákavých 399 korun. To je bezkonkurenční cena, žádný z konkurenčních operátorů v současnosti nemá výhodnější nabídku trvalého charakteru za srovnatelný tarif. Akční cena 399 Kč za Datamanii 4 GB je trvalá, resp. platí do ukončení služby v aplikaci.

Novinka v nabídce hybridních tarifů O2 tak díky slevě vyjde o 50 korun výhodněji než z pohledu ceny základní Datamanie 100 GB. Ta sice za 449 Kč měsíčně obsahuje štědrý stogigabajtový datový balíček, ale za neomezené volání se platí 15 Kč za den a odeslání textovky vyjde na dvě koruny.

Operátor upozorňuje, že SIM za zvýhodněnou cenu je potřeba aktivovat nejpozději do 30. listopadu. To platí i pro vyšší Datamanii Neo, kterou O2 rovněž do konce září nabízí za akční cenu. Tento hybridní tarif s neomezenými daty a neomezeným voláním tak namísto 849 Kč vyjde na pouhých 699 korun. Ani v tomto případě nejsou v ceně tarifu obsaženy žádné volné SMS, za každou odeslanou textovku se tak platí 1,50 Kč.

Nabídka předplacenek Datamanie O2 Akční cena Standardní cena Služby v ceně EU roaming Datamanie 100 GB - 449 Kč/měsíc 100GB datový balíček (volání i SMS se platí – 15 Kč/den neomezeného volání a 2 Kč/SMS) NE Datamanie 4 GB 399 Kč/měsíc 599 Kč/měsíc 4GB datový balíček, neomezené volání (SMS se platí – 1,50 Kč/SMS) ANO Datamanie Neo 699 Kč/měsíc 849 Kč/měsíc neomezená data, neomezené volání (SMS se platí – 1,50 Kč/SMS) ANO Datamanie Rok - 3 499 Kč/rok 1000GB datový balíček na rok (další služby jsou nedostupné) NE

Fyzickou SIM posílá operátor poštou, kromě toho si však lze Datamanie objednat i coby elektronickou SIM (eSIM). Tu si lze snadno po pár kliknutích stáhnout do zařízení a následně aktivovat v aplikaci Moje O2, nový hybridní tarif má tak zákazník plně k dispozici už do pár minut.