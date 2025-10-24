O2 obměnilo Datamanii. Akční nabídka sráží cenu 100 GB na historické minimum

Lukáš Hron
O2 upravilo nabídku hybridních tarifů Datamanie. Nově jsou v ní jen dva tarify: původní se 100 GB a neomezený. Z nabídky tak zmizela roční Datamanie 1000 GB. Místo ní operátor přidal u základního tarifu nově možnost ročního předplatného. Nejen že tak zákazník získá na rok víc dat, ale díky aktuální akci nevyšlo doposud 100 GB dat nikdy tak výhodně.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Akční nabídka O2 se vztahuje na obě aktuálně dostupné varianty Datamanie. Neomezenou variantu s rychlostí 20 Mb/s tak lze pořídit dočasně o 150 korun levněji, tedy jen za 699 Kč (standardní cena 849 Kč). Stejně tak lze až do 13. listopadu pořídit za akční cenu i 100GB variantu.

Ta se díky tomu načas vrací na cenu, která byla standardem do prosince 2023, tedy před představení nové řady Datamanie v podobě hybridních tarifů. Dočasně tak vyjde na pouhých 349 korun, tedy o stokorunu výhodněji, než je obvyklá cena. Operátor nicméně k tomuto tarifu přidal ještě jednu variantu. A s tou se díky probíhající akci lze dostat na historické minimum, co se ceny za 100 GB dat u O2 týče.

Dosavadní roční datamanii (Datamanie 1000 GB), s níž zákazník za 3 499 korun získal 1 000 GB na jeden rok (v průměru tedy něco málo přes 83 GB na měsíc), totiž operátor nahradil ročním předplatným u základní 100GB datamanie. Jedna z výhod oproti původní roční datamanii tak spočívá ve vyšším objemu dat: zákazník totiž nově získá celkem 1 200 GB, tedy o 200 GB více než doposud. A pak je tu cena.

Roční předplatné základní datamanie vyjde totiž standardně na 3 468 Kč, tedy o 31 korun levněji než u původního ročního tarifu. Rozdíl je to sice minimální, nicméně i na toto roční předplatné dává O2 nyní dočasnou slevu. Do 13. listopadu jej lze pořídit jen za 2 988 korun, což je už znatelnější rozdíl ve prospěch nového tarifu.

Při průměrné spotřebě totiž 100 GB dat u této roční varianty vychází na pouhých 249 Kč měsíčně (při standardní ceně 289 Kč/měsíc). Takto levně 100 GB dat na měsíc doposud nevycházelo. Cena je navíc, stejně jako v případě výše uvedených akčních cen ostatních datamanií, platná po celou dobu, co bude zákazník daný tarif využívat. Jediným úskalím je tak fakt, že je potřeba zaplatit celou částku za předplatné naráz.

Novinkou u roční varianty je pak možnost volání a odesílání SMS, dosavadní Datamanie 1000 GB byla totiž ryze datovou záležitostí. Nyní jde však o alternativu k měsíčnímu předplatnému základní Datamanie, jejíž součástí tyto služby jsou, logicky je tak přebírá i varianta s ročním předplatným. I s tím tak může zákazník neomezeně volat za denní poplatek ve výši 15 Kč, odeslání SMS jej pak vyjde na dvě koruny.

Všechny tarify Datamanie lze objednat online na stránkách operátora, a to nejen jako fyzickou SIM (operátor doručí zdarma do poštovní schránky), ale i jako eSIM, kterou zákazník obdrží do e-mailu do pár minut od objednání. Tarif je nutné aktivovat v aplikaci Moje O2 nastavením pravidelné měsíční platby z karty či provedením roční platby.

Když O2 v létě 2020 zahrnulo do své nabídky poprvé datově štědrou předplacenku se 100 GB dat, způsobilo tím poprask. Za 300 korun neměla tato nabídka obdobu a bleskurychle toho využili i překupníci. V nabídce operátora se 100GB předplacenku objevila i v dalších letech, v červnu 2023 pak štědrý datový balíček podražil na 349 korun. Ještě v prosinci téhož roku O2 představilo již výše zmíněnou novou řadu Datamanie, právě v tehdy se cena 100GB tarifu vyšplhala o stokorunu výše. Tedy na stále platnou standardní cenu 449 Kč.

