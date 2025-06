Datamanii se 100 GB mobilních dat, kterou nabízí O2 standardně za 449 korun měsíčně, lze nyní pořídit s příjemnou stokorunovou slevou. Vyjde tak na pouhých 349 korun. Naposledy byla za tuto částku k mání v akci začátkem letošního roku.

Jde tak teprve o druhou možnost od ledna 2024, kdy se cena v souvislosti s představením nové podoby Datamanie v prosinci 2023 (z předplacenky se stal hybridní tarif vyžadující při aktivaci SIM zadání platební karty) natrvalo přehoupla přes 400 korun, jak 100 GB mobilních dat získat za prakticky původní cenu. Ta sice zpočátku činila 300 korun (poprvé se v nabídce O2 objevila před pěti lety), ale v červnu 2023 tehdy stále ještě klasická předplacenka se štědrými 100 GB zdražila na 349 Kč.

Ovšem ani tentokrát nejde o trvale sníženou cenu. Stokorunu lze ušetřit pouze při pořízení nové SIM, a to navíc jen do 31. července nebo do dřívějšího odvolání ze strany O2. SIM je nutné aktivovat nejpozději do 31. září. Objednat lze maximálně dvě SIM, a to od každé varianty Datamanie. Akční ceny totiž operátor nabízí aktuálně i u dvou zbývajících variant.

Tedy Datamanie Neo a Datamanie 1000 GB. První zmíněný hybridní tarif, který za standardních 849 korun měsíčně přináší neomezená data (rychlostí 20 Mb/s), lze za stejných podmínek pořídit o 150 korun levněji. Tedy za pouhých 699 Kč. Ještě výraznější je sleva u roční Datamanie 1000 GB, v jejímž případě zájemce do konce července zaplatí namísto 3 499 Kč jen 2 999 korun. V tomto případě jde čistě o datovou SIM, kterou nelze využít pro volání či posílání textovek.

K těmto účelům lze využít obě nižší datamanie. Tedy nejen dražší Neo, kdy zákazník má v ceně k dispozici neomezené volání, ovšem za každou odeslanou SMS zaplatí 1,50 Kč, ale i 100GB variantu. I v jejím případě může volat neomezeně, ovšem za denní poplatek ve výši 15 korun. Odeslání SMS pak vyjde na dvě koruny.

Datamanie jsou dostupné jak ve formě klasické, tedy fyzické SIM, tak eSIM. V případě eSIM má zákazník službu dostupnou do pár minut, běžnou SIM posílá operátor zdarma do poštovní schránky. Hybridní tarif je nutné aktivovat nastavením pravidelné platby z platební karty v aplikaci Moje O2.

Štědrou 100GB SIM mají v nabídkách i konkurenční operátoři, a to navíc s bonusy. Ovšem T-Mobile, u kterého taková předplacenka vyjde na 300 korun, informuje o její opětovné dostupnosti od 16. června. Volání stojí 4,50 Kč/min., SMS pak 1,90 Kč. Bonusem je dvanáctá obnova balíčku zdarma po jedenácti po sobě jdoucích obnovách. Vodafone pak za svou datově štědrou předplacenku žádá stejnou částku jako O2, tedy 449 Kč. Ceny za volání a SMS jsou shodné jako u T-Mobilu. Bonus spočívá v 50 GB dat navíc, pokud si zákazník bude data pravidelně obnovovat nejpozději do tří dnů po skončení jejich platnosti.