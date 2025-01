O2 zlevnilo 100GB Datamanii. Za takovou cenu už dlouho nebyla

Předplacený tarif Datamanie 100 GB, který standardně stojí 449 Kč, lze od pondělí 20. ledna pořídit za pouhých 349 Kč. Tedy za cenu, za níž byl dostupný naposledy loni v lednu. O2 totiž v červnu 2023 tehdy ještě klasickou předplacenku (vysvětlení níže) s velmi štědrými 100 GB dat zdražilo z původních 300 Kč na 349 Kč. Avšak jen o pár měsíců později, v prosinci 2023, operátor představil novou podobu Datamanie. Současně s příchodem hybridních, respektive předplacených tarifů (aktivace SIM vyžaduje zadání platební karty, z níž se poplatky za služby následně automaticky strhávají) se cena zvýšila na stávajících 449 Kč, po omezený čas však operátor zachoval v akci onu o stokorunu výhodnější cenu.

Nicméně na částku 349 Kč se tento datově štědrý hybridní tarif nevrací natrvalo. Opět jde o limitovanou akční nabídku. Datamanii 100 GB se stokorunovou slevou lze pořídit jen do konce února nebo do vyprodání této limitované edice. SIM s akčním tarifem je nutné aktivovat do 28. února. Za stejnou cenu, tedy 349 Kč, pak mohou zákazníci 100GB datový balíček využívat i následující měsíce. Stále platí, že data jsou dostupná pouze v domácí sítí, v roamingu SIM nefunguje.

Na hybridní tarify Datamanie se vztahují stejné podmínky jako na jiné předplacené karty. Platnost akčního tarifu je tedy minimálně 12 měsíců od posledního zaplacení měsíčního poplatku, s každým zaplacením se přitom obnovuje zvýhodněná cena. Nicméně zákazník může v případě nutnosti automatickou platbu kartou přerušit a obnovit ji, až bude SIM zase potřebovat. Bude-li to dřív, než uplyne 12 měsíců, tak po obnově bude platit stejnou akční částku. Pokud však uplyne víc než 12 měsíců od posledního zaplacení měsíčního poplatku, tak tarif s akční cenou zanikne. To platí i v případě, že dojde ke změně či zrušení tohoto tarifu.

Akční Datamanii 100 GB, s níž lze na území České republiky využít i neomezené volání za 15 Kč na den či SMS za dvě koruny, lze pořídit online na webových stránkách O2. A to nejen jako klasickou SIM, ale i jako eSIM. Fyzickou SIM pošle operátor zdarma do poštovní schránky, eSIM obdrží zákazník do pár minut e-mailem, z něhož si ji může hned přidat do svého smartphonu. Aktivace tarifu provede zákazník v aplikaci Moje O2 nastavením pravidelné platby za tarif z platební karty.