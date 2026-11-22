Nová technologie, která se od dosavadní 5G sítě liší svou architekturou, nyní pokrývá 99,6 % populace České republiky.
„Zatímco původní 5G NSA využívá pro řízení služeb také infrastrukturu 4G, technologie 5G Standalone staví na samostatném 5G jádru. Díky tomu může síť efektivněji řídit přenos dat, nabídnout rychlejší odezvu a otevřít cestu k pokročilejším službám, jako jsou privátní mobilní sítě nebo vyhrazení síťové kapacity pro konkrétní využití,“ informoval technický ředitel O2 Jan Hruška.
Zákazníkům přináší rychlejší stahování a nahrávání dat. Maximální rychlost může za vhodných podmínek dosahovat řádu jednotek Gb/s, což ocení především hráči online her, účastníci videohovorů či zákazníci využívající aplikace náročné na rychlost či spolehlivost připojení.
Vyjma toho 5G+ přináší také novou technologii pro hlasové hovory. Voice over New Radio (VoNR – technické označení pro hlasové hovory realizované přímo přes 5G Standalone) oproti VoLTE vyniká nejen rychlejším spojením hovoru, ale i lepší kvalitou zvuku. Firmy pak díky lepšímu zabezpečení 5G+ mohou vytvářet privátní mobilní sítě přizpůsobené jejich potřebám, do budoucna najde nová technologie uplatnění i třeba v chytrých továrnách.
Operátor O2 po loňském představení nového 5G jádra dokončil rozšíření technologie 5G Standalone (5G+) do všech regionů České republiky. Do míst, kde je dostupné původní 5G pokrytí, přináší modernější síťovou architekturu, rychlejší odezvu i vyšší stabilitu. A také prostor pro další rozvoj digitálních služeb.
K tomu, aby zákazník O2 mohl přednosti 5G+ reálně využít, potřebuje ovšem podporovanou SIM (lze ověřit v aplikaci Moje O2 v sekci Moje služby / Nastavení / SIM karta) a především kompatibilní zařízení a v jeho nastavení povolené připojení k 5G. Aktuálně 5G+ podporují vybrané modely značek Samsung, Honor, Vivo, Xiaomi či Nothing. Namátkou třeba Samsung Galaxy S26 FE, Honor Magic 7 Lite, Nothing Phone 4(a) i 4(a) Pro, Vivo X300 Pro nebo Xiaomi Redmi Note 17. Operátor O2 dodal, že nabídka telefonů podporujících 5G+ se bude nadále rozšiřovat.
Kompletní seznam podporovaných telefonů najdete zde:
|
Jeden z těchto smartphonů musíte mít, pokud chcete používat nejlepší síť
Kompatibilitu telefonu a SIM si zákazník O2 může ověřit i pomocí USSD kódu. Do číselníku telefonu stačí zadat kód *105*# a stisknout zelené tlačítko pro volání. Na displeji se následně objeví informace, zda telefon a SIM splňují podmínky pro využívání 5G+. Pokud je zařízení kompatibilní, pak se při jeho připojení k 5G+ na displeji ve stavovém řádku zobrazí zkratka VoNR či obecnější označení Vo5G (Voice over 5G).