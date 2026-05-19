Nový tarif Neo+ 10 GB, jak už název prozrazuje, přináší 10 GB mobilních dat. Z pohledu datové porce tak spadá mezi tarify Neo+ Modrý (6 GB) a Neo+ Bronzový (14 GB). Nicméně oproti nim se v jednom ohledu výrazně liší. Zatímco oba zmíněné tarify nabízejí neomezené volání i SMS, tak nový oproti nim výrazně strádá. Nelze se tomu divit, operátor dal totiž větší důraz na cenu.
Ve srovnání se zmíněnými tarify je totiž o minimálně 130 korun nižší. Tarif Neo+ 10 GB stojí totiž standardně 499 Kč (oproti tomu levnější z výše zmíněné dvojice, tedy Neo+ Modrý, stojí 629 Kč). A tak operátor musel logicky někde ubrat. Pomyslný Černý Petr padl právě na volné jednotky na volání a textovky. V obou případech má tedy zákazník k dispozici jen po 150 jednotkách, což je s ohledem na datovou porci a nízkou cenu ještě solidní. Ale ještě zpět k ceně tarifu…
Ta je totiž v současnosti o poznání nižší. Nový tarif lze až do 31. května pořídit za pouhých 349 Kč, tedy o 150 korun levněji. Nižší cena platí ovšem jen po omezenou dobu. Konkrétně prvních 12 měsíců využívání tarifu. Má to ovšem i nějaký ten háček.
Zprvu lze Neo+ 10 GB sjednat pouze online. V prodejně tedy zájemce o něj nepochodí. A pak je tu podmínka pro získání uvedené akční ceny. Ta je platná totiž jen pro nově aktivované služby. Stávající zákazník operátora, který se rozhodne na tarif Neo+ 10 GB přejít z jiného jím využívaného, tak bude platit standardní cenu (499 Kč/měsíc). Výjimkou jsou pouze případy, kdy na nový tarif přejdou zákazníci z předplacené karty – ti ho tedy při splnění časové lhůty získají za uvedenou akční cenu.
Nicméně ke stejnému datovému objemu, který nabízí nový tarif, se lze u O2 dostat ještě o něco levněji. Operátor má v nabídce i hybridní tarif Datamanie 10 GB, který standardně vyjde na 299 Kč. Do konce května je dokonce ještě o 50 korun levnější. V případě srovnání akčních cen je tudíž o stokorunu výhodnější, u těch standardních pak do konce o 200 Kč. Jenže obsahuje ještě méně volných jednotek na volání, konkrétně pouhých 100. A textovky? Za ty se u datamanie bez ohledu na tarif vždy platí, volné jednotky tu tedy nečekejte.
Konkurence žádný tarif, který by byl z pohledu služeb srovnatelný s Neo+ 10 GB od O2, nenabízí. Vždy jde, co se volání a SMS týče, o neomezené tarify s nižší, či vyšší datovou porcí. Zmínit lze snad jen dlouhodobou akviziční nabídku T-Mobilu, tedy tarif Next Data 5 GB za akčních 335 Kč. Stejně jako Neo+ 10 GB od O2 obsahuje 150 volných jednotek na volání i SMS, nicméně navzdory své o 14 korun nižší ceně nabídne pouze polovinu datové porce co konkurence (5 GB vs. 10 GB).