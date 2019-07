Operátora změníte od dubna mnohem levněji. Vznikne i státní kalkulačka cen

Odklad navrhl v pátečním druhém čtení Patrik Nacher (ANO) v souvislosti s průtahy v legislativním procesu a s potřebou dát operátorům určitý čas na to, aby se na změny připravili.

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi by podle novely měla klesnout z dvaceti na pět procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. V případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících jejího trvání nehradili nic.

Doba pro převedení čísla při změně mobilního operátora by se měla zkrátit z deseti dnů na dva pracovní dny. Zákazník by při přechodu ke konkurenci také nemusel kontaktovat svého dosavadního operátora.

Hospodářský výbor podpořil vládní novelu ve znění celkového pozměňovacího návrhu Nachera a Martina Jiránka (Piráti), který ji zpřesňuje. Jde například o identifikaci zákazníka, který o přenos čísla žádá, a o možnost žádat vrácení nespotřebovaného kreditu na předplacené kartě. Zatímco vrácení nespotřebovaného kreditu by operátor mohl zpoplatnit, u přenesení telefonního čísla by zákon výslovně stanovil, že je bezplatné.

Měl by také vzniknout kalkulátor, díky němuž by si klienti mohli nezávisle porovnat ceny jednotlivých operátorů. Srovnávací nástroj provozovaný Českým telekomunikačním úřadem by hodnotil také kvalitu služeb.

Nacher navrhl také zavedení sankcí za nedodržení evropského nařízení o regulaci ceny za volání a textové zprávy do zahraničí v rámci Evropské unie a ověřovacího kódu účastníka, aby při přenesení čísla nevznikaly pochyby o identitě žadatele. Obdobným směrem míří také úprava Leo Luzara (KSČM), kterou by se podle něho zabránilo nechtěnému nebo úmyslnému převedení čísla uživatele bez jeho vědomí.

Předseda bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) chce usnadnit lokalizaci volajících na tísňové linky, což podle něho může zachránit lidské životy. Jiný pozměňovací návrh šéfa klubu SPD Radima Fialy by upřesnil okamžik zániku původní smlouvy s operátorem při přenesení telefonního čísla.