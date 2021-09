Otravné hovory končí. Novela znamená faktický zákaz telemarketingu

Transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích, která primárně do právního řádu ČR implementuje Evropský kodex pro elektronické komunikace, avšak nad tento rámec upravuje i další dílčí oblasti včetně telemarketingu, projednal Senát 21. července. S pozměňovacími návrhy ji však vrátil zpět Poslanecké sněmovně (více viz Mohl to být snadný konec otravným hovorům. Zatím byl však odložen). Konkrétně navrhl, aby v článku I vládního návrhu byly vypuštěny pozměňovací body 282 až 285 týkající se právě nevyžádaných marketingových hovorů.

Fakticky tak navrhl, aby bylo zachováno původní znění zákona, tedy stávající princip opt-out, kdy spotřebitel, který si nepřeje být obtěžován marketingovými hovory, musí vyjádřit nesouhlas a ten musí být uveden u jeho čísla zveřejněného ve veřejném telefonním seznamu.

Sněmovnou ve středu v pořadí již podruhé schválený vládní návrh namísto toho zavádí princip opt-in, kdy na všechna čísla ve veřejném seznamu bude nahlíženo jako na čísla s vyjádřeným nesouhlasem. Spotřebitel tedy v případě marketingových hovorů bude nově vyjadřovat naopak výslovný souhlas.

Poslanecká sněmovna opětovné projednání novely zařadila na pořad 118. schůze, která začala v úterý 14. září. Jde o poslední schůzi před parlamentními volbami (8. – 9. října).

Předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hana Továrková v úterý podotkla, že v případě, pokud by poslanci nestihli novelu projednat, by hrozilo velké zbrzdění rozvoje trhu a stagnace rozvoje práv spotřebitele. Při neschválení jejího původního znění by podle úřadu hrozilo na dlouhou dobu zakonzervování nevyhovujícího principu.

„Schválená změna zajistí lepší prokazatelnost, a tedy i možnosti trestání případných porušení zákona, čímž jednoznačně dojde k posílení postavení českých spotřebitelů. Nepochybně také nastane určitá kultivace podnikatelského prostředí a jeho narovnání pro společnosti, které dnes daných nepřijatelných praktik nezneužívají,“ vysvětlil člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Lukáš Zelený.

Úřad zmínil i další významné změny, které poslanci schválená novela přinese. A to například „usnadnění vstupu podnikatelů na trh zmenšením některých bariér, zejména zlepšením přístupu k omezeným prostředkům (číslům či kmitočtům), a zajištěním lepších podmínek pro snadnější budování sítí elektronických komunikací a poskytování služeb.“

Továrková věří, že díky schválenému původnímu znění budou nejen spotřebitelé využívat nově získaných práv.

Novela je legislativní paskvil, míní odborník

Advokát a odborník na elektronické komunikace Miroslav Uřičař z advokátní kanceláře Legalité v dřívějším vyjádření pro redakci Mobil.iDNES.cz upozornil, že přijetí novely v jejím původním znění bude znamenat faktický zákaz telefonického marketingu. Mimo jiné podotkl, že například i pojem „seznam účastníků“ je novelou definován velmi široce.

„Zahrnuje například i seznam náhodně generovaných čísel – v tomto seznamu samozřejmě souhlas fakticky udělit nelze,“ upřesnil. Upozornil i na to, že v případě přijetí novely v původním znění nebude možné bez souhlasu kontaktovat s marketingovou nabídkou ani obchodní společnosti či jiné právnické osoby.

Novela je podle Uřičaře legislativně nepříliš zdařilá, podotkl, že používá nejednotné a často nedefinované pojmy a její text je obtížně vyložitelný. Upozornil třeba i na to, že k části novely, která fakticky zakazuje telemarketing, nebyla provedena analýza dopadu, tedy takzvaná RIA (Regulatory Impact Assesment), což je v rozporu s legislativními pravidly (více viz Senát nechce skoncovat s otravným telemarketingem, stěžuje si ČTÚ).