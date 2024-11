Operátor geniálně trolí navolávače. Práci jim ztrpčuje neúnavná babča

„Ahoj, podvodníci. Jsem vaše nejhorší noční můra,“ zní z úst na první pohled sympatické důchodkyně. Ve skutečnosti tato milá babička umí slušně pocuchat nervy těch, kteří okrádají o čas britské mobilní uživatele. „Jsem umělá inteligence vytvořená společností O2, abych plýtvala časem telefonních podvodníků,“ dokončuje své sdělení ve videu britského operátora O2.

Ten totiž v rámci boje s podvodným voláním vytvořil s využitím umělé inteligence fiktivní postavu, dAIsy. „Daisy“ je naprogramována tak, aby s podvodníky, kteří se ve snaze získat důvěru volaného neostýchají vydávat za legitimní společnost, vládní agenturu, nebo dokonce člena rodiny či kolegu, vedla dlouhé hovory. Tak dlouhé, jak jen to bude nutné.

K tomu používá všechny možné praktiky úměrné jejímu zdánlivému věku, tedy například ztrácení se v technických záležitostech, odbíhání od tématu či vyprávění rozličných příběhů ze svého života. Fiktivního života. Jednoduše dělá vše pro to, aby navolávače na lince udržela tak dlouho, jak je to jen možné.

„Protože zatímco jsou zaneprázdněni mluvením se mnou, nemohou podvádět vás. A přiznejme si to, drahoušku, mám všechen čas na světě,“ vysvětluje dále ve videu.

Zatímco potenciální terče podvodníků si tedy užívají dne, tak „Daisy“ podvodníkům na telefonu v reálném čase naslouchá a neúnavně reaguje. Ve výsledku tak mrhá stovkami hodin jejich drahocenného času. Řadu z nich dokázala na lince udržet i 40 minut v kuse. Umně totiž využívá rozhodující chvíle, v níž záměrně chybuje a protistrana tak musí začít znovu od začátku. Celé to má však jednu slabinu…

dAIsy si totiž není možné aktivovat jako službu ke svému číslu. Tedy nefunguje tak, že by dokázala rozpoznat na jakémkoli účastnickém čísle O2 podvodné volání a „přetáhnout“ si takový hovor na „svou linku“. V současnosti je dAIsy navázána na telefonní čísla k tomuto účelu aktivovaná, která britský operátor v některých případech i záměrně umístil do veřejných telefonních seznamů. V případě, že některé z těchto čísel padne do „spárů“ navolávačů, dělá neúnavná dAIsy vše pro to, aby je co nejdéle udržela ve svých spárech a ochránila tak zákazníky britského O2.

Operátor připojil i rady, jak se má zákazník zachovat v případě podvodného telefonátu. Nejdůležitější je nesdělovat volajícímu žádné osobní údaje a hovor bez zbytečného odkladu ukončit a ideálně jej operátorovi nahlásit prostřednictvím textovky na číslo 7726. Díky tomu může operátor taková čísla ve své síti blokovat a ochránit tak ostatní zákazníky. Číslo, z něhož takové volání přišlo, je ve většině smartphonů možné snadno zablokovat a zabránit tak volajícímu v dalším kontaktu.

Výše uvedené kontaktní číslo 7726 využívají i tuzemští mobilní operátoři, zákazníci na něj mohou přeposílat podvodné SMS s odkazem na podvržené internetové stránky.

Už v roce 2017 vyrazil do boje s navolávači jeden americký programátor, který pomocí automatických nahrávek udržoval volajícího obchodníka v přesvědčení, že mluví se skutečným člověkem. Šel na to obdobně jako britské O2. Jeho firma The Jolly Roger Telephone Company totiž spolu se službou Nomorobo, která se specializuje na blokování obtěžujících telefonátů a třídění telefonních čísel, vlastnila mnoho telefonních čísel. Ta byla opatřena některou z automatických nahrávek a cíleně zařazena do databází telemarketingových společností.