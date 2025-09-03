Senilní babka Alenka kyberšmejdům ztrpčí život, vám zachrání peníze

Lukáš Hron
  10:50
Zdánlivě nevinné hovory z cizího čísla se mohou stát noční můrou. Stačí na chvíli ztratit ostražitost a už vás mohou mít v hrsti. Kyberšmejdi vědí, jak vést hovor a kde ve správnou chvíli zatlačit, aby dosáhli svého. Chtějí jediné: vaše osobní údaje. Operátor O2 proti takovým vyrazil do boje. Inspiroval se u britské pobočky.

„Dobrý den, tady Alenka. Kdopak mi to volá?“ ozve se ze sluchátka po hlase sympatická stařenka. Volající v tu chvíli jen stěží rozpozná, že na druhém konci není živá bytost, ale propracovaná AI postava založená na technologiích firem Deepgram, ChatGPT a 11Labs. Má jediný cíl: mrhat časem kyberšmejdů.

Jejím úkolem je vést dlouhé hovory, díky nimž útočníci nemají prostor obtěžovat skutečné lidi. Během hovoru tak v závislosti na konverzaci nejednou stočí řeč někam jinam – rozpovídá se třeba o své kočce, jindy se naopak vydá hledat brýle.

Samozřejmě neúspěšně, o čemž následně neváhá volajícího informovat. Vlastně nedělá nic, co by vzhledem k jejímu zdánlivému věku nebylo neobvyklé. I proto bude volajícímu, který chce z Alenky vymámit cenná osobní data jako třeba přístupové údaje k bankovnímu účtu, trvat, než léčku prokoukne. Tedy jestli vůbec…

Ve výsledku to není vůbec důležité, hlavní je udržet volajícího s nekalými úmysly co nejdéle „na drátě“. Takovým vysílá jasný vzkaz: „Ahoj, kyberšmejdi, já jsem Alenka. Vaše nejhorší noční můra. O2 mne vytvořilo, abych plýtvala vaším časem.“

Že je vám tento vzkaz povědomý? Nemýlíte se. České O2 se inspirovalo u stejnojmenného britského operátora. Ten umělou inteligenci pro stejné účely, tedy pro boj s podvodníky po telefonu, nasadil téměř před rokem, v listopadu 2024.

Jmenuje se dAIsy a je naprogramována tak, aby s podvodníky, kteří se ve snaze získat důvěru volaného neostýchají vydávat za legitimní společnost, vládní agenturu, nebo dokonce člena rodiny či kolegu, vedla dlouhé hovory. Tak dlouhé, jak jen to bude nutné.

K tomu byla stvořena i senilní česká Alenka. A je zjevné, že výběr jména není náhodný. Stejně jako v případě britské „Daisy“ je totiž i ve jméně fiktivní postavy českého O2 zakotven díky shodnému zápisu dvou tiskacích písmen odkaz na umělou inteligenci.

Alenka už slaví první úspěchy

O2 v průběhu letních měsíců vygenerovalo zhruba deset telefonních čísel. Ta následně za pomoci takzvaného number seedingu cíleně „zaselo“ tam, odkud telefonní čísla čerpají podvodníci či datoví překupníci.

„Podvodníci pak skutečně na tato čísla volali s cílem vylákat z volaného citlivé údaje, přístupy nebo rovnou dokonce peníze. Většina z nich byla velmi přesvědčivá, chápavá a trpělivá. Vůbec nepoznali, že mluví s umělou inteligencí. Šlo o muže i ženy, české i dalších národností,“ informoval operátor O2, který v těchto dnech spustil kampaň Kyberšmejdi. Jejím cílem je snížit dopad podvodů a vzdělávat veřejnost o digitální bezpečnosti.

Vybraná ukázka:

O2 upozorňuje, že podvodné telefonáty jsou v Česku stále častější. Útočníci se zpravidla vydávají za zástupce bank, policie nebo finanční experty. Jejich cíl je však stále stejný: vylákat z lidí citlivá data nebo je rovnou připravit o peníze.

„Hovor přitom často vypadá důvěryhodně a přichází z českého nebo zahraničního čísla nebo nově přes aplikaci WhatsApp,“ uvedl operátor s tím, že jen v sérii případů s legendou falešného policisty přišly podle statistiky Policie ČR oběti od loňského prosince o 230 milionů korun a průměrná škoda na poškozeného je 666 tisíc Kč. Nejvyšší zaznamenaná částka od jedné oběti činila 14 milionů Kč.

Desatero, jak nenaletět podvodníkům:

  1. Pozor na podezřelé zprávy a e-maily
    Nikdy neklikejte na odkazy v SMS, WhatsApp zprávách nebo e-mailech, pokud si nejste jistí jejich pravostí.
  2. Nedávejte nikomu své přihlašovací údaje
    Nikdo seriózní nebude po telefonu žádat hesla, kódy z SMS nebo přístupové údaje. Pokud ano, okamžitě zavěste.
  3. Využívejte dvoufaktorové ověřování
    Pro důležité služby (email, banka) používejte dvoufaktorové ověření pro vyšší ochranu.
  4. Buďte obezřetní u telefonátů
    Podvodníci se vydávají za bankéře, policisty nebo poradce. Vždy si zavolejte zpět na oficiální číslo instituce a ověřte, zda je vše pravda.
  5. Nikdy neřešte nic ve spěchu
    Podvodníci často vytváří tlak — naléhavost je znamením podvodu. Raději zavěste a přemýšlejte.
  6. Nahlaste podezření
    Podezření na podvodný hovor je nově možné zaslat formou SMS zprávy na číslo 7726 ve tvaru: PODVOD mezera podvodné telefonní číslo (včetně mezinárodní předvolby) Na stejné číslo můžete přeposlat i podezřelou SMS zprávu nebo odkaz.
  7. Zabezpečte svá zařízení a sítě
    Měňte výchozí hesla u chytrých zařízení, aktualizujte software a používejte zabezpečenou Wi-Fi síť.
  8. Pozor na podvodné soutěže a výzvy na sociálních sítích
    Nenechte se nalákat na „výhry“ nebo „pomoc“ od neznámých osob, které žádají o osobní údaje či peníze.
  9. Buďte opatrní i u známých a příbuzných
    Podvodníci mohou používat „deepfake“ technologie nebo falešné identity blízkých k získání vašich citlivých dat.
  10. Vzdělávejte sebe a své blízké, hlavně seniory a děti
    Sdílejte informace o nebezpečích a upozorňujte na podezřelé situace, pomozte jim být obezřetní.

Zdroj: O2

