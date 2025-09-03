„Dobrý den, tady Alenka. Kdopak mi to volá?“ ozve se ze sluchátka po hlase sympatická stařenka. Volající v tu chvíli jen stěží rozpozná, že na druhém konci není živá bytost, ale propracovaná AI postava založená na technologiích firem Deepgram, ChatGPT a 11Labs. Má jediný cíl: mrhat časem kyberšmejdů.
Jejím úkolem je vést dlouhé hovory, díky nimž útočníci nemají prostor obtěžovat skutečné lidi. Během hovoru tak v závislosti na konverzaci nejednou stočí řeč někam jinam – rozpovídá se třeba o své kočce, jindy se naopak vydá hledat brýle.
Samozřejmě neúspěšně, o čemž následně neváhá volajícího informovat. Vlastně nedělá nic, co by vzhledem k jejímu zdánlivému věku nebylo neobvyklé. I proto bude volajícímu, který chce z Alenky vymámit cenná osobní data jako třeba přístupové údaje k bankovnímu účtu, trvat, než léčku prokoukne. Tedy jestli vůbec…
Ve výsledku to není vůbec důležité, hlavní je udržet volajícího s nekalými úmysly co nejdéle „na drátě“. Takovým vysílá jasný vzkaz: „Ahoj, kyberšmejdi, já jsem Alenka. Vaše nejhorší noční můra. O2 mne vytvořilo, abych plýtvala vaším časem.“
Že je vám tento vzkaz povědomý? Nemýlíte se. České O2 se inspirovalo u stejnojmenného britského operátora. Ten umělou inteligenci pro stejné účely, tedy pro boj s podvodníky po telefonu, nasadil téměř před rokem, v listopadu 2024.
Jmenuje se dAIsy a je naprogramována tak, aby s podvodníky, kteří se ve snaze získat důvěru volaného neostýchají vydávat za legitimní společnost, vládní agenturu, nebo dokonce člena rodiny či kolegu, vedla dlouhé hovory. Tak dlouhé, jak jen to bude nutné.
K tomu byla stvořena i senilní česká Alenka. A je zjevné, že výběr jména není náhodný. Stejně jako v případě britské „Daisy“ je totiž i ve jméně fiktivní postavy českého O2 zakotven díky shodnému zápisu dvou tiskacích písmen odkaz na umělou inteligenci.
Alenka už slaví první úspěchy
O2 v průběhu letních měsíců vygenerovalo zhruba deset telefonních čísel. Ta následně za pomoci takzvaného number seedingu cíleně „zaselo“ tam, odkud telefonní čísla čerpají podvodníci či datoví překupníci.
„Podvodníci pak skutečně na tato čísla volali s cílem vylákat z volaného citlivé údaje, přístupy nebo rovnou dokonce peníze. Většina z nich byla velmi přesvědčivá, chápavá a trpělivá. Vůbec nepoznali, že mluví s umělou inteligencí. Šlo o muže i ženy, české i dalších národností,“ informoval operátor O2, který v těchto dnech spustil kampaň Kyberšmejdi. Jejím cílem je snížit dopad podvodů a vzdělávat veřejnost o digitální bezpečnosti.
Vybraná ukázka:
O2 upozorňuje, že podvodné telefonáty jsou v Česku stále častější. Útočníci se zpravidla vydávají za zástupce bank, policie nebo finanční experty. Jejich cíl je však stále stejný: vylákat z lidí citlivá data nebo je rovnou připravit o peníze.
„Hovor přitom často vypadá důvěryhodně a přichází z českého nebo zahraničního čísla nebo nově přes aplikaci WhatsApp,“ uvedl operátor s tím, že jen v sérii případů s legendou falešného policisty přišly podle statistiky Policie ČR oběti od loňského prosince o 230 milionů korun a průměrná škoda na poškozeného je 666 tisíc Kč. Nejvyšší zaznamenaná částka od jedné oběti činila 14 milionů Kč.
Desatero, jak nenaletět podvodníkům:
