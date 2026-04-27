Neomezené volání v rámci tarifu může v někom mylně vzbudit dojem, že lze volat zdarma na jakékoli telefonní číslo. Ano, volání je v rámci měsíčního paušálu bezplatné, platí to však pouze v případě volání na číslo v tuzemské mobilní či pevné síti, a to i když jste v EU roamingu (uplatňuje se princip RLAH – Roam Like At Home, tedy v roamingu jako doma, díky kterému využíváte mobilní služby za domácích podmínek a za domácí ceny bez jakýchkoli příplatků). Nicméně v případě volání na některou z mnoha speciálních linek je nutné mít na paměti, že takové hovory jsou ve většině případů již zpoplatněny – nelze na ně tudíž využít volné jednotky tarifu.
Minutové sazby přitom bývají v závislosti na předčíslí i velmi vysoké. Z měsíčního vyúčtování tak můžete být i opravdu nemile překvapeni. Pozor třeba na linky asistenčních služeb třetích stran, hovor o délce pár minut vás může vyjít na stokoruny. Ještě větší hrozbou je pak audiotex.
Nicméně i mezi speciálními linkami lze najít pár světlých výjimek. Vyjma tísňových linek například takzvanou zelenou linku či linku 1221, tedy infolinku Hygienické služby České republiky.