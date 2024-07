Neomezené tarify spadly pod pětistovku. Moc se ovšem neradujte

Za svůj základní neomezený tarif Neo+ Modrý obsahující kromě neomezených hovorů a SMS i 4 GB dat si O2 standardně účtuje 599 korun měsíčně. Aktuálně lze však tento tarif pořídit s příjemnou slevou. Operátor totiž z běžné ceny sleví dvoustovku, tarif tak vyjde na pouhých 399 Kč. To je už opravdu lákavá cena za možnost neomezeného volání a pro mnohé uživatele i dostačující porci mobilních dat. Jenže, opět jde pouze o dočasnou nabídku, jejímž cílem je přilákat nové zákazníky.

Za uvedenou cenu lze tarif Neo+ Modrý pořídit ještě necelý měsíc, do 13. srpna. Tentokrát však operátor dodává „nebo do odvolání“. Platnost slevy tak může klidně o několik dní prodloužit, ale také zkrátit. Z toho, že operátor neuvádí žádnou další podmínku kromě toho, že se akce vztahuje pouze na nově sjednané služby, lze usuzovat, že cena 399 Kč je platná po celou dobu užívání tarifu. Tedy do doby jeho změny.

Jak již bylo nastíněno, za uvedenou cenu si tarif mohou pořídit noví zákazníci, tedy i ti, kteří se rozhodli opustit svého stávajícího (konkurenčního) operátora. Obvykle mohou takové akce využít i předplacenkáři rozhodnutí přejít na paušální služby. Nejinak by tomu tedy mělo být i v tomto případě – byť jde o zákazníky operátora, tak s ním doposud neměli uzavřenou smlouvu, předplacenky jsou totiž anonymní, při jejich pořízení tedy nic nepodepisovali.

Zákazník bez ohledu na to, že tarif pořídil se slevou, získá i aktuální letní bonus v podobě dvojnásobné porce datově neomezených dnů. Standardně u tohoto tarifu O2 dává tři dny služby Data naplno, tedy 3× neomezená data na 24 hodin podle preference zákazníka, avšak v červenci a srpnu má zákazník k dispozici každý měsíc šest dnů. Připomeňme, že Data naplno je nutné nejdřív zapnout v aplikaci Moje O2.

Neomezený tarif se čtyřmi gigabajty dat jen za 399 Kč je opravdu lákavá nabídka. Ale co kdyby konkurence nabídla výrazně více dat za cenu stále se držící pod hranicí pěti set korun? To není utopie, takovou nabídku má aktuálně Vodafone.

Svůj tarif Red Basic+, který standardně kromě neomezených hovorů a SMS obsahuje 10 GB dat a běžně stojí 697 korun, nabízí nyní stejně jako O2 o dvě stovky levněji. Tedy jen za 497 korun. Je to sice více, než si účtuje O2 za svůj akční tarif, ale za necelou stokorunu navíc nabídne standardně dvaapůlnásobek datové porce. A přes léto dokonce ještě více.

V samoobsluze Můj Vodafone má totiž zákazník možnost si vyzvednout bonusových 5 GB dat. Tato bonusová nabídka platí do 31. srpna, až do konce letních prázdnin má tedy zákazník k dispozici téměř čtyřikrát více mobilních dat oproti výše uvedenému tarifu O2.