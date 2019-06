Vodafone to schytává. Kvůli omezeně neomezeným datům je lidem k smíchu

Můžeme vám dát zcela neomezená data, ale my tak nějak nechceme, a proto je nějak omezíme. Tak nějak vnímají lidé onu datově štědrou nabídku Vodafonu představenou 19. června. Operátor sice láká na neomezená mobilní data, ale ta ve výsledku tak neomezená nejsou. Nejsou totiž bez podmínek a omezení. A co víc, jako jednotlivec má zájemce o ně prostě smůlu. Tak trochu švejkovina.

A tak není divu, že to nyní Vodafone schytává a lidem je spíše k smíchu, než aby mohli na jeho adresu posílat slova chvály za pomyslné odšpuntování datového léta. Lidem vadí především právě to, že jakožto jednotlivci na datově neomezený tarif nedosáhnou. Potřebují k sobě minimálně ještě druhého, a ještě si k tomu musí vzít pevné internetové připojení. Jinak prostě na neomezená mobilní data mohou zapomenout (více viz Vodafone spouští neomezená data. Má to háčky, jednotlivec si tarif nepořídí).

„To je jak jít do hospody a moct si dát pivo, jen když si k tomu koupím půl kila jídla, i když nemám hlad,“ přirovnal na oficiálních facebookových stránkách Vodafonu Roman Mazálek krkolomnou cestu jednotlivce k datově neomezenému tarifu.

„Nadále dbáme na to, abychom zachovali dostupnou a kvalitní mobilní síť pro všechny naše zákazníky, proto nabízíme tarif Vodafone Neomezený pouze v kombinaci s pevným internetem,“ vysvětlil zástupce operátora s tím, že pevný internet lze třeba zřídit u rodičů, na chatě, tedy tam, kde pro něj najde zákazník využití.



Lidé Vodafonu nedarují ani rychlostní omezení neomezených dat. Přenosová rychlost je v jejich případě totiž jen 5 Mbit/s. Například Martin Novák na facebookových stránkách operátora v této souvislosti uvedl, že navrhoval zavedení „neomezeného“ internetu s maximální přenosovou rychlostí 20 Mbit/s, načež se dočkal odpovědi, v níž si operátor vlastně zpětně protiřečí.

„Argumentovali jste tím, že rozhodně nechcete tímto snížením rychlosti zapříčinit zhoršení zákaznické zkušenosti, a najednou to jde a s čtvrtinovou rychlostí, která zákaznickou zkušenost rozhodně zhorší,“ reagoval Novák na podmínky novinky operátora.

Zástupkyně Vodafonu nicméně reagovala, že mobilní tarif je určený pro využití v mobilním telefonu. „Proto nepředpokládáme, že by rychlost 5 Mbit/s měla být pro jeho uživatele omezující (stačí i pro přehrávání HD videa) a zároveň tak můžeme lépe kontrolovat využití naší sítě,“ dodala.

Zákazníci vzpomínají také na dobu, kdy sám operátor prostřednictvím herce Petra Čtvrtníčka poukazoval na to, že reklamštinou nemluví. V roce 2009 tak prezentoval své balíčky neomezených služeb. A nyní, tedy po deseti letech, slibuje datově neomezený tarif, který má ovšem celou řadu omezení: ať už s ohledem na přenosovou rychlost, nebo nutnost vyššího počtu uživatelů a pořízení další služby. Služby, kterou řada zákazníků toužících po neomezených datech v mobilu vlastně vůbec nepotřebuje.

Podle řady lidí Vodafone svou tarifní nabídku zaměřenou na neomezená mobilní data nezvládl. Ptají se třeba, proč nemůže být takový tarif jednoduchý a srozumitelný.

„Místo jednoduchého řešení jste to překombinovali,“ posteskl si například Daniel Šulc.

Omezeně neomezená data má nakonec i T-Mobile

Nit suchá nezůstala nakonec ovšem ani na konkurenčním T-Mobilu, který neomezená data představil jen dva dny před Vodafonem (více viz T-Mobile dává na léto neomezená data. Zadarmo pro tarify i předplacenky). Lidem ani tak nevadí to, že jde o akci omezenou pouze na léto (balíček neomezených dat se 31. května sám deaktivuje) jako spíše zjištění, že i jeho původně neomezená data jsou nakonec do určité míry omezená. V roamingu je přenosová rychlost výrazně nižší než obvykle.



A důvod? Podle tiskové mluvčí T-Mobilu Martiny Kemrové k omezení rychlosti operátor přistoupil proto, že datový provoz v roamingu po spuštění balíčků neomezených dat výrazně stoupl (více viz Neomezená data T-Mobilu mají nakonec jeden háček. Je v roamingu).



„Průběžně ale budeme rychlosti podle aktuálního provozu ladit, abychom našim zákazníkům zase nabídli co nejlepší služby,“ reagoval zástupce operátora na facebookových stránkách.