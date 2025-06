Kromě nových roamingových datových balíčků si na letošní léto připravil Vodafone i něco pro zákazníky využívající jeho předplacené služby. A to jak pro nové zákazníky, tak ty stávající. Během letních měsíců, tedy v červnu, červenci a srpnu si mohou totiž aktivovat týdenní balíček neomezených dat. A to jedenkrát v kalendářním měsíci. Neomezené surfování po internetu si tak během léta užijí celkem třikrát. A to navíc zdarma.

Tento letní bonus mohou až do 31. srpna využít všichni předplacenkáři Vodafonu, kteří mají aktivovaný některý z balíčků s datovým objemem, tedy balíčků z kategorií z kategorií Data + SMS nebo Komplet v ceně, a to v minimální výši 149 Kč. Po uplynutí týdne se jim automaticky obnoví původní datový limit tohoto standardního balíčku, přičemž data z něj se během využívání letních neomezených dat nečerpají.

Pozor však na výši přednabitého kreditu. Pokud nebude v dostatečné výši a zákazníkovi se kvůli tomu během týdne, kdy čerpá výše zmíněný letní bonus, deaktivuje standardní datový balíček, pak ztratí nárok i na aktuálně využívaná bezplatná data. Balíček neomezených data na týden se v takovém případě totiž zruší.

Standardně Vodafone pro předplacené služby neomezená data nenabízí. Předplacenkáři mohou v rámci dostupných balíčků získat nanejvýš 20 GB. Polovinu z tohoto objemu si však musí aktivovat v aplikaci Můj Vodafone, standardní datový objem činí totiž 10 GB. Takovéto balíčky vyjdou na 399 a 799 korun. Ten levnější v ceně kromě mobilních dat obsahuje ještě neomezené SMS v síti, dražší pak neomezené hovory i SMS do všech sítí.

Balíček s neomezenými daty pro předplacenou kartu má v nabídce pouze konkurenční T-Mobile. Avšak ne na měsíční bázi. Zákazníci tohoto operátora mohou vybírat mezi denní a víkendovou alternativou. Za ten první, kdy mají zákazníci s Twist kartou neomezený internet k dispozici po dobu 24 hodin od aktivace balíčku, si T-Mobile účtuje 69 korun. Druhý pak vyjde na 149 korun a zajistí neomezená data od pátku až do neděle. V obou případech je ovšem přenosová rychlost omezena na 3 Mb/s.