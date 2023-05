Nejdražší tarif za 1 600 korun? Nikoli, operátoři umí být ještě dražší

Většina zákazníků si vystačí s tarifem, jehož cena nepřevyšuje 700 korun. To znamená, že kromě neomezeného volání i SMS mají při ceně blížící se tomuto cenovému stropu v závislosti na operátorovi k dispozici měsíčně šest či deset gigabajtů dat. Nicméně u Vodafonu mohou mít za cenu tarifu s 6 GB dat i neomezená data, pokud se tedy smíří s výrazně omezenou přenosovou rychlostí (2 Mb/s) oproti dražším datově neomezeným tarifům operátora.

Na opačném konci operátorské nabídky pak stojí tarify, jejichž cena je již čtyřciferná. Vůbec nejdražší tarif najdete v nabídce operátora O2. Stojí 2 499 Kč, je tedy o 900 korun dražší než ten nejdražší operátorem nabízený na jeho webu. Není totiž nic neobvyklého, že tarifní nabídky jsou bohatší než ty, které operátoři prezentují na svých webových stránkách.

Podle nich by v případě O2 měl být nejdražším tarifem Neo Zlatý, za který si operátor účtuje 1 599 korun. Už to je o poznání více, než na kolik vyjdou podle webových stránek nejdražší tarify konkurence. V případě T-Mobilu je řeč o tarifu Neomezeně 4XL s výhodou za 1 340 korun a u Vodafonu je to Neomezený Premium 5G, který vyjde „jen“ na 1 307 korun. Co se skladby služeb týče, tak u všech těchto tarifů zákazníci v ceně získají neomezené hovory i SMS a také neomezená mobilní data bez omezení přenosových rychlostí. Vodafone i T-Mobile přidají navrch 1 000 minut na volání na zahraniční čísla. V případě Vodafonu je lze využít na volání do Regionu 1, tedy do Andorry, Kanady, Monaka, San Marina, Švýcarska a USA; u T-Mobilu pouze na čísla zemí EU. Vzhledem k výrazně vyšší ceně tarifu O2 by se tedy nabízelo, že Neo Zlatý disponuje bohatší skladbou služeb než konkurence. Jenže ve skutečnosti dá operátor v ceně navrch „jen“ 300 minut na volání do zahraničí. Onen rozdíl oproti konkurenci nicméně „kompenzuje“ datovou drobotinou pro čerpání mimo EU (1 GB dat v zóně Top Svět).

Ještě dražší než na první pohled nejdražší

Jakkoli se mohou ceny tarifů, které podle webových prezentací operátorů působí, že stojí na vrcholu jejich nabídek, zdát vysoké, tak po otevření ceníků působí ještě poměrně levně. V nabídce každého z operátorů totiž nad výše uvedenými tarify stojí vždy ještě jeden, který je až na jednu výjimku znatelně dražší.

Onou výjimkou je nejvyšší tarif T-Mobilu, tedy Neomezeně 5XL. Stojí 1 640 Kč a za třísetkorunový příplatek oproti tarifu Neomezeně 4XL přináší navrch 500 MB dat využitelných v zóně Internet Svět 1 (např. Austrálie, Brazílie, Čína, Egypt, Japonsko, Monako, Saúdská Arábie, USA, Švýcarsko nebo Ukrajina) a zejména neomezené volání na zahraniční čísla zemí EU. To už je velmi příjemný bonus.

To nejvyšší tarify O2 a Vodafonu svými cenami už atakují hranici 2,5 tisíce korun. Za tarif Red Maxi s neomezenými daty si Vodafone naúčtuje 2 451 korun, zákazník za tuto sumu získá oproti tarifu Neomezený Premium 5G navrch už jen sedm dnů služby Roaming na den do vybraných zemí světa nezahrnutých v Zóně 1. To O2 za o něco málo vyšší cenu (2 499 Kč) u svého tarifu Neo Platinový zvyšuje počet volných minut na mezinárodní volání na jeden tisíc a zároveň zdvojnásobuje datový objem pro čerpání mimo EU (2 GB).

Už vzhledem k službám, které tyto tarify při svých cenách přináší navrch oproti těm cenově dostupnějším, je patrné, že cílovou skupinou nebudou běžní zákazníci. Málokdo z nich totiž bude lpět na volných jednotkách pro volání třeba do Kanady či Monaka. Najdou se však jistě tací, kterým takové bonusy přijdou vhod, byť dnes již existuje řada snazších a zejména bezplatných způsobů, jak se s někým na druhém konci světa zkontaktovat prostřednictvím hovoru.