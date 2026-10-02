Socialistický trh byl mizerný. Běžně se sortiment spotřebního zboží jako na Západě nevyskytoval, ale kdo chtěl a měl peníze, k většině věcí se dostal. Buď šlo o nedostatkový výrobek od tuzemských výrobců či ze spřátelených zemí, nebo (s větší námahou) o výrobek z kapitalistické ciziny. Někdy to dlouho trvalo či bylo nutné sehnat cizí měnu, případně poukázky do obchodů Tuzex, ale dalo se. Kupodivu se koncem osmdesátých let se v Československu vyráběly třeba i CD přehrávače nebo domácí počítače.
Problém byly telekomunikace.
První dotovaný přístroj byl strašný křáp už tehdy. Několik prvních měsíců bylo pokrytí tak mizerné, že i v Praze či Brně bylo nutné zajít si chytit signál ven.