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První mobily u nás: pro mnohé to byla definitivní tečka za socialismem. Ač drahá

Jan Matura

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Jedna z prvních tiskových reklam společnosti Paegas | foto: Repro: Časopis Mobil 1996

Auta za socialismu byla. Sice mizerná, ale byla. Barevné televize také. Dal se koupit i CD přehrávač nebo osobní počítač. Dokonce i tuzemské produkce. Co se – obrazně řečeno – koupit nedalo, byl telefon. Na ten se čekalo nebo chodilo do budky. Jenže ani nástup kapitalismu v devadesátkách změnu hned nepřinesl.

Socialistický trh byl mizerný. Běžně se sortiment spotřebního zboží jako na Západě nevyskytoval, ale kdo chtěl a měl peníze, k většině věcí se dostal. Buď šlo o nedostatkový výrobek od tuzemských výrobců či ze spřátelených zemí, nebo (s větší námahou) o výrobek z kapitalistické ciziny. Někdy to dlouho trvalo či bylo nutné sehnat cizí měnu, případně poukázky do obchodů Tuzex, ale dalo se. Kupodivu se koncem osmdesátých let se v Československu vyráběly třeba i CD přehrávače nebo domácí počítače.

Problém byly telekomunikace.

První dotovaný přístroj byl strašný křáp už tehdy. Několik prvních měsíců bylo pokrytí tak mizerné, že i v Praze či Brně bylo nutné zajít si chytit signál ven.

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