Nejmladší tuzemský operátor dlouhodobě staví do popředí neomezená mobilní data. Uzpůsobena je tomu i jeho nabídka, vybere si z ní prakticky každý, kdo touží po volnosti v datové spotřebě. Tedy jak datově náročnější, tak i spořivější jedinci, kteří ovšem musejí vzhledem k přívětivější ceně něco obětovat (přenosová rychlost je výrazně omezena).
Vodafone svůj základní datově neomezený tarif, tedy BezLimitu M, nabízí už delší dobu s 19% slevou napořád. Zákazníka tak vyjde na 648 Kč měsíčně, tedy o 151 korun levněji oproti standardní ceně (799 Kč). Právě tento tarif lze však nyní pořídit ještě výrazně levněji. Operátor v reklamě na internetu láká na cenu pouhých 489 Kč. Jenže takto nízká cena má podmínku. A to zásadní.
Tarif BezLimitu M dá operátor za uvedenou cenu jen tomu, kdo si ho pořídí v Giga Kombu. Tedy spolu s dalšími službami Vodafonu, které sloučí pod jeden účet. Ať už je to další mobilní tarif, pevný internet, nebo digitální televize. Na uvedenou cenu za tarif se zákazník dostane v případě, že si do Giga Komba sloučí tři služby, což mu zajistí 25% slevu (sleva se vypočítává už od celkové měsíční útraty ve výši 750 Kč).
U tarifu BezLimitu M se tudíž vypočítává z „akčních“ 648 korun. Zákazník se tak dostane na 486 korun, z neznámého důvodu si tedy operátor přidává navrch tři koruny. Každopádně z toho je patrné, že nejde o žádnou akční nabídku.
Získání tarifu za tuto cenu nicméně operátor na speciální stránce s touto nabídkou podmiňuje zadáním telefonního čísla. „Odešlete nám svůj výběr a nechte na sebe kontakt. Zavoláme vám a objednávku společně dokončíme,“ informuje po stisknutí tlačítka Vybrat.
Na tarifu za 489 korun měsíčně operátor láká i přímo v sekci Giga Kombo. Opět je zde podmínka zadání telefonního čísla. „Chcete neomezený tarif jen za 489 Kč? Nechejte nám tady své číslo a ozveme se vám s nabídkou,“ informuje po kliknutí na tlačítko Zavolejte mi.
Nelze nicméně přehlédnout, že v tarifní sekci u tarifu BezLimitu M láká Vodafone na ještě nižší částku. A to 454 korun. Opět s podmínkou Giga Komba a opět s nutností zadat telefonní číslo pro zjištění více informací. Ani nyní nejde o žádnou akční nabídku, na uvedenou částku se zákazník dostane v případě, že pod jeden účet sloučí čtyři služby. Tím si zajistí 30% slevu a tarif BezLimitu M jej namísto 648 korun vyjde na avizovaných 454 Kč.
Ve všech případech Vodafone poskytnutí bližších informací podmiňuje poskytnutím telefonního čísla, potvrzením zájmu o nabídku však zákazník zároveň souhlasí s tím, že ho operátor může následně kontaktovat s obchodními nabídkami. A to po dobu šesti měsíců.