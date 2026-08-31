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Vodafone láká na neomezená data za méně než 500 korun. Má to ovšem pořádný hák

Lukáš Hron
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vodafone aktuálně láká na datově neomezený tarif za hubičku. Namísto standardních 799 korun měsíčně ho nabízí za méně než pětistovku. Tato na první pohled skvělá nabídka má ovšem opravdu zásadní podmínku.

Nejmladší tuzemský operátor dlouhodobě staví do popředí neomezená mobilní data. Uzpůsobena je tomu i jeho nabídka, vybere si z ní prakticky každý, kdo touží po volnosti v datové spotřebě. Tedy jak datově náročnější, tak i spořivější jedinci, kteří ovšem musejí vzhledem k přívětivější ceně něco obětovat (přenosová rychlost je výrazně omezena).

Vodafone svůj základní datově neomezený tarif, tedy BezLimitu M, nabízí už delší dobu s 19% slevou napořád. Zákazníka tak vyjde na 648 Kč měsíčně, tedy o 151 korun levněji oproti standardní ceně (799 Kč). Právě tento tarif lze však nyní pořídit ještě výrazně levněji. Operátor v reklamě na internetu láká na cenu pouhých 489 Kč. Jenže takto nízká cena má podmínku. A to zásadní.

Tarif BezLimitu M dá operátor za uvedenou cenu jen tomu, kdo si ho pořídí v Giga Kombu. Tedy spolu s dalšími službami Vodafonu, které sloučí pod jeden účet. Ať už je to další mobilní tarif, pevný internet, nebo digitální televize. Na uvedenou cenu za tarif se zákazník dostane v případě, že si do Giga Komba sloučí tři služby, což mu zajistí 25% slevu (sleva se vypočítává už od celkové měsíční útraty ve výši 750 Kč).

U tarifu BezLimitu M se tudíž vypočítává z „akčních“ 648 korun. Zákazník se tak dostane na 486 korun, z neznámého důvodu si tedy operátor přidává navrch tři koruny. Každopádně z toho je patrné, že nejde o žádnou akční nabídku.

Získání tarifu za tuto cenu nicméně operátor na speciální stránce s touto nabídkou podmiňuje zadáním telefonního čísla. „Odešlete nám svůj výběr a nechte na sebe kontakt. Zavoláme vám a objednávku společně dokončíme,“ informuje po stisknutí tlačítka Vybrat.

Na tarifu za 489 korun měsíčně operátor láká i přímo v sekci Giga Kombo. Opět je zde podmínka zadání telefonního čísla. „Chcete neomezený tarif jen za 489 Kč? Nechejte nám tady své číslo a ozveme se vám s nabídkou,“ informuje po kliknutí na tlačítko Zavolejte mi.

Nelze nicméně přehlédnout, že v tarifní sekci u tarifu BezLimitu M láká Vodafone na ještě nižší částku. A to 454 korun. Opět s podmínkou Giga Komba a opět s nutností zadat telefonní číslo pro zjištění více informací. Ani nyní nejde o žádnou akční nabídku, na uvedenou částku se zákazník dostane v případě, že pod jeden účet sloučí čtyři služby. Tím si zajistí 30% slevu a tarif BezLimitu M jej namísto 648 korun vyjde na avizovaných 454 Kč.

Ve všech případech Vodafone poskytnutí bližších informací podmiňuje poskytnutím telefonního čísla, potvrzením zájmu o nabídku však zákazník zároveň souhlasí s tím, že ho operátor může následně kontaktovat s obchodními nabídkami. A to po dobu šesti měsíců.

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